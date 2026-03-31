Τρόμος στη Σύρο: Άνδρας με μαχαίρι εισέβαλε στο νοσοκομείο, η αντίδραση νοσηλεύτριας

Σοκ προκαλεί η είδηση για το σοβαρό περιστατικό βίας που σημειώθηκε στο Νοσοκομείο της Σύρου, όπου ένας άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι προκάλεσε πανικό κατά τη διάρκεια της βραδινής εφημερίας. Το συμβάν, που είδε το φως της δημοσιότητας μέσω του cyclades24.gr, φέρνει για ακόμη μια φορά στην επιφάνεια το φλέγον ζήτημα της ασφάλειας των υγειονομικών στις δημόσιες δομές.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, το περιστατικό έλαβε χώρα στις 20 Μαρτίου. Ο δράστης φέρεται να καταδίωκε με μαχαίρι έναν ασθενή που προσέτρεξε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) για προστασία. Η τραγωδία αποφεύχθηκε χάρη στην ηρωική και ψύχραιμη αντίδραση μιας νοσηλεύτριας, η οποία πρόλαβε να κλειδώσει την πόρτα του τμήματος δευτερόλεπτα πριν ο οπλισμένος άνδρας εισβάλει στον εσωτερικό χώρο.

Το πλέον ανησυχητικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι τη συγκεκριμένη νύχτα δεν υπήρχε φύλακας στο νοσοκομείο, καθώς ο υπάλληλος απουσίαζε λόγω ασθένειας χωρίς να έχει αντικατασταθεί. Στο σημείο βρίσκονταν μόνο δύο εργαζόμενες (μια νοσηλεύτρια και μια καθαρίστρια), οι οποίες ήρθαν αντιμέτωπες με τον δράστη εντελώς απροστάτευτες.

Αν και η ΕΛ.ΑΣ. ειδοποιήθηκε άμεσα, ο δράστης κατάφερε να διαφύγει πριν την άφιξη του περιπολικού. Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία, ενώ οι αρχές εξετάζουν το περιστατικό ως υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Σημειώνεται πως μια γυναίκα που φέρεται να σχετίζεται με την υπόθεση συνελήφθη λίγες ημέρες αργότερα για κλοπές.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι η βία στα νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας και το ΕΚΑΒ έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

«Μέχρι σήμερα δεν είχαμε θύματα από καθαρή τύχη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Γιαννάκος, απαιτώντας άμεσα μέτρα για τη θωράκιση των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και την προστασία της ζωής των εργαζομένων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



