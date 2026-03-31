Τρόμος στη Σύρο: Άνδρας με μαχαίρι εισέβαλε στο νοσοκομείο, η αντίδραση νοσηλεύτριας

Σοκαριστικό περιστατικό στη Σύρο με άνδρα που κυνήγησε ασθενή με μαχαίρι στα Επείγοντα.

31 Μαρ. 2026 22:34
Pelop News

Σοκ προκαλεί η είδηση για το σοβαρό περιστατικό βίας που σημειώθηκε στο Νοσοκομείο της Σύρου, όπου ένας άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι προκάλεσε πανικό κατά τη διάρκεια της βραδινής εφημερίας. Το συμβάν, που είδε το φως της δημοσιότητας μέσω του cyclades24.gr, φέρνει για ακόμη μια φορά στην επιφάνεια το φλέγον ζήτημα της ασφάλειας των υγειονομικών στις δημόσιες δομές.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, το περιστατικό έλαβε χώρα στις 20 Μαρτίου. Ο δράστης φέρεται να καταδίωκε με μαχαίρι έναν ασθενή που προσέτρεξε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) για προστασία. Η τραγωδία αποφεύχθηκε χάρη στην ηρωική και ψύχραιμη αντίδραση μιας νοσηλεύτριας, η οποία πρόλαβε να κλειδώσει την πόρτα του τμήματος δευτερόλεπτα πριν ο οπλισμένος άνδρας εισβάλει στον εσωτερικό χώρο.

 Το πλέον ανησυχητικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι τη συγκεκριμένη νύχτα δεν υπήρχε φύλακας στο νοσοκομείο, καθώς ο υπάλληλος απουσίαζε λόγω ασθένειας χωρίς να έχει αντικατασταθεί. Στο σημείο βρίσκονταν μόνο δύο εργαζόμενες (μια νοσηλεύτρια και μια καθαρίστρια), οι οποίες ήρθαν αντιμέτωπες με τον δράστη εντελώς απροστάτευτες.

Αν και η ΕΛ.ΑΣ. ειδοποιήθηκε άμεσα, ο δράστης κατάφερε να διαφύγει πριν την άφιξη του περιπολικού. Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία, ενώ οι αρχές εξετάζουν το περιστατικό ως υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Σημειώνεται πως μια γυναίκα που φέρεται να σχετίζεται με την υπόθεση συνελήφθη λίγες ημέρες αργότερα για κλοπές.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι η βία στα νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας και το ΕΚΑΒ έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

«Μέχρι σήμερα δεν είχαμε θύματα από καθαρή τύχη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Γιαννάκος, απαιτώντας άμεσα μέτρα για τη θωράκιση των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και την προστασία της ζωής των εργαζομένων.

23:33 Έρευνα: Γιατί η συχνή εκσπερμάτιση «νικά» την αποχή στη μάχη της γονιμότητας
23:24 Βασιλιάς Κάρολος: Πρώτη επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ μετά από 20 χρόνια
23:11 Κακοκαιρία «Erminio»: Τηλεκπαίδευση στα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά
22:56 Μελέτη Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα: Φρένο στην «ψηφιακή αποικιοκρατία» των Data Centers
22:44 Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ψάχνει bodyguard στην Αθήνα: Δείτε τι μισθό θα παίρνει
22:34 Τρόμος στη Σύρο: Άνδρας με μαχαίρι εισέβαλε στο νοσοκομείο, η αντίδραση νοσηλεύτριας
22:19 Τραγωδία στον Λαγκαδά: 45χρονη έχασε τη ζωή της σε μετωπική σύγκρουση
22:10 «Βαριές καμπάνες» για τους επίορκους αστυνομικούς του Κιλκίς
22:06 Aναμενόμενη ήττα του ΝΟΠ από τον ΠΑΟΚ
21:58 Eurostat: Στο… μισό της Ευρώπης το μεροκάματο στην Ελλάδα
21:50 Reuters: Αμερικανικό πετρέλαιο στην Ελλάδα
21:41 Τροχαίο ατύχημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου-Ιτέας, στην Πάτρα ένας τραυματίας ΒΙΝΤΕΟ
21:30 Μέση Ανατολή: «Όχι» σε χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στον Λίβανο, κοινή παρέμβαση 10 Ευρωπαίων ΥΠΕΞ
21:22 Βουλή: Υπερψηφίστηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για το ενεργειακό κόστος – Τα 4 «αναχώματα» σε καύσιμα και αγρότες
21:14 Πεζεσκιάν: «Θέλουμε τέλος στον πόλεμο με εγγυήσεις» – Πρωτοβουλία ειρήνης από Κίνα και Πακιστάν:
20:59 Δημοσκόπηση GPO: «Ναι» σε αυτοδύναμη κυβέρνηση από την πλειοψηφία των πολιτών, ποιο το προβάδισμα της ΝΔ, τα σενάρια για Καρυστιανού και Τσίπρα
20:53 Νέο επίδομα ανεργίας: Τέλος στην οριζόντια ενίσχυση, πώς θα υπολογίζεται με βάση τον μισθό και τα ένσημα
20:44 Visa Express: Παράταση στο καθεστώς διευκόλυνσης για Τούρκους τουρίστες έως το 2027
20:35 Μενίδι: Χειροπέδες σε 21χρονο που επιδείκνυε καραμπίνα στα social media
20:26 Στην Άρτα η Πολυφωνική Πατρών: Συμμετοχή της Μικτής Χορωδίας στο 4ο Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής
