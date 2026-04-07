Τσάφος: Δεν υπάρχει λόγος συναγερμού για το ρεύμα – Η Ελλάδα στην πρώτη πεντάδα εξαγωγέων ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ

Μήνυμα αποκλιμάκωσης έστειλε ο Νίκος Τσάφος για την πορεία της ενεργειακής αγοράς, σημειώνοντας ότι οι σημερινές τιμές χονδρικής στο ηλεκτρικό ρεύμα δεν δείχνουν εικόνα που να προοιωνίζεται συναγερμό στη λιανική. Όπως ανέφερε, και στο φυσικό αέριο οι διεθνείς τιμές κινούνται στα 45-50 ευρώ ανά μεγαβατώρα, περίπου στα ίδια επίπεδα με τον χειμώνα 2024-2025 και πολύ χαμηλότερα από τα ακραία επίπεδα της ενεργειακής κρίσης, όταν είχαν φτάσει έως και τα 250 ευρώ.

Αναφερόμενος στα υγρά καύσιμα, ο υφυπουργός υποστήριξε ότι, παρά τις αυξήσεις που έχουν καταγραφεί, οι τιμές προ φόρων τόσο στη βενζίνη όσο και στο ντίζελ παραμένουν κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Πρόσθεσε ακόμη ότι οι εξαγωγές πετρελαιοειδών από τα ελληνικά διυλιστήρια λειτουργούν ως κρίσιμη δικλείδα ασφαλείας σε περιόδους αστάθειας και ως βασικός πυλώνας ενεργειακής ασφάλειας.

Ιδιαίτερο βάρος έδωσε ο κ. Τσάφος στην εικόνα της Ελλάδας ως εξαγωγικής δύναμης στην ηλεκτρική ενέργεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε στο forum, στο πρώτο τρίμηνο του 2026 η χώρα συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους εξαγωγείς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη σε απόλυτους αριθμούς, πίσω μόνο από τη Γαλλία, τη Σουηδία, την Ολλανδία και τη Γερμανία, ενώ το 2019 βρισκόταν στην αντίθετη όχθη, ανάμεσα στους μεγάλους εισαγωγείς. Όπως εξήγησε, η εξέλιξη αυτή συνδέεται κυρίως με την αιολική παραγωγή, ενώ το ίδιο διάστημα η Ελλάδα εμφάνισε και χαμηλότερες τιμές χονδρικής σε σχέση με την κεντρική και τη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στο φυσικό αέριο, ο υφυπουργός παρουσίασε επίσης έντονη μεταβολή της θέσης της χώρας. Όπως είπε, το 2025 η Ελλάδα είχε εισροές 17,7 δισ. κυβικών μέτρων και εξαγωγές περίπου 11 δισ. κυβικών μέτρων, κυρίως προς την Ιταλία και τη νοτιοανατολική Ευρώπη, όταν το 2020 οι εισροές ήταν περίπου 6 με 7 δισ. κυβικά μέτρα και οι εξαγωγές μηδενικές. Στην ίδια γραμμή, υποστήριξε ότι η πλήρης διακοπή των ρωσικών εισαγωγών φυσικού αερίου στην ΕΕ έως το τέλος του 2027 δημιουργεί σημαντικό πεδίο για την Ελλάδα, ειδικά σε μια αγορά όπου οι ροές από την Τουρκία προς τη Βουλγαρία παραμένουν υψηλές.

Στο ίδιο συνέδριο, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ Αριστοφάνης Στεφάτος επανέλαβε ότι, πέρα από τις περιοχές που έχουν ήδη παραχωρηθεί για έρευνες υδρογονανθράκων, εξετάζονται εκ νέου και άλλες ζώνες που είχαν αξιολογηθεί στο παρελθόν. Παρουσίασε μάλιστα το χρονοδιάγραμμα που προβλέπει σεισμικές έρευνες στις περιοχές της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου έως το τέλος του 2026, ενώ η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο τοποθετείται στο πρώτο τρίμηνο του 2027.

Στο ζήτημα αυτό παρενέβη και η διευθύνουσα σύμβουλος της Energean στην Ελλάδα, Κατερίνα Σάρδη, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να τηρηθούν αυστηρά τα χρονοδιαγράμματα και κυρίως να εγκριθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έως τον Νοέμβριο, ώστε να μπορέσει να υλοποιηθεί τον επόμενο Φεβρουάριο η γεώτρηση στο Ιόνιο. Από την πλευρά της, η γενική γραμματέας του ΥΠΕΝ Δέσποινα Παληαρούτα συμφώνησε με τον στόχο της τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων, με παράλληλη διασφάλιση της ποιότητας των μελετών.

Συνολικά, το μήνυμα που εξέπεμψε η κυβερνητική πλευρά από το Power and Gas Supply Forum είναι ότι η ενεργειακή αγορά παραμένει υπό πίεση αλλά όχι σε συνθήκες έκτακτου συναγερμού, ενώ την ίδια ώρα η Ελλάδα επιχειρεί να κεφαλαιοποιήσει τον ρόλο της ως εξαγωγικός κόμβος ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, σε μια περίοδο που η Ευρώπη αναδιατάσσει συνολικά τον ενεργειακό της χάρτη. Αυτή είναι εύλογη δημοσιογραφική σύνθεση από τις παρεμβάσεις που έγιναν στο συνέδριο και από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν εκεί.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



