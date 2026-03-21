Τσακ Νόρις: Ο αποχαιρετισμός των σταρ και τα ανέκδοτα που τον έκαναν μύθο του διαδικτύου

Τον δικό τους αποχαιρετισμό στον Τσακ Νόρις έστειλαν μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα πρόσωπα που σημάδεψαν τον χώρο του action κινηματογράφου, αλλά και της αμερικανικής ποπ κουλτούρας, μετά την είδηση του θανάτου του σε ηλικία 86 ετών.

Ανάμεσα σε όσους θέλησαν να τον τιμήσουν δημόσια ήταν ο Σιλβέστερ Σταλόνε, ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, ο Ζαν-Κλοντ Βαν Νταμ, ο Ντολφ Λούντγκρεν, ο Σκοτ Άντκινς και ο Στίβεν Κινγκ, με τα μηνύματά τους να αναδεικνύουν όχι μόνο τη θέση που είχε ο Νόρις στο σινεμά δράσης, αλλά και το ξεχωριστό αποτύπωμα που άφησε στη λαϊκή κουλτούρα.

Ο Τσακ Νόρις είχε επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη το 2012 με τη συμμετοχή του στο «The Expendables 2», ταινία στην οποία συνεργάστηκε με τον Σιλβέστερ Σταλόνε. Ο τελευταίος, σε ανάρτησή του στο Instagram, θυμήθηκε με θερμά λόγια τη συνεργασία τους, περιγράφοντάς τον ως έναν αυθεντικό Αμερικανό και έναν σπουδαίο άνθρωπο, ενώ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς την οικογένειά του.

Ανάλογο ήταν και το κλίμα στην ανάρτηση του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, ο οποίος τον χαρακτήρισε πραγματικό είδωλο. Όπως σημείωσε, αισθάνεται ευγνωμοσύνη που τον γνώρισε και συνεργάστηκε μαζί του σε διαφορετικές στιγμές της πορείας τους, τόσο στον χώρο της άθλησης όσο και στον κινηματογράφο, τονίζοντας ότι η παρουσία και η φήμη του θα μείνουν ζωντανές.

Ο Ντολφ Λούντγκρεν, που επίσης είχε βρεθεί δίπλα του στους «Expendables 2», υπογράμμισε πως ο Τσακ Νόρις υπήρξε πρότυπο ήδη από τα χρόνια που ο ίδιος ήταν νέος αθλητής πολεμικών τεχνών. Στο μήνυμά του στάθηκε στον σεβασμό, στην ταπεινότητα και στη δύναμη που, όπως ανέφερε, χαρακτήριζαν τον Νόρις τόσο ως καλλιτέχνη όσο και ως άνθρωπο.

Συγκινημένος εμφανίστηκε και ο Ζαν-Κλοντ Βαν Νταμ, ο οποίος μίλησε για έναν παλιό φίλο που γνώριζε από τα πρώτα του βήματα. Στην ανάρτησή του τόνισε ότι πάντα σεβόταν τον Τσακ Νόρις, ενώ εξέφρασε τη συμπαράστασή του στην οικογένειά του, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να ξεχαστεί.

Ξεχωριστή θέση ανάμεσα στα δημόσια μηνύματα είχε εκείνο του Στίβεν Κινγκ. Ο γνωστός συγγραφέας επέλεξε να αποχαιρετήσει τον Νόρις όχι μόνο με σοβαρότητα, αλλά και με αναφορά στη μυθολογία που χτίστηκε γύρω από το όνομά του στο διαδίκτυο. Μέσα από το X, θυμήθηκε μερικά από τα πιο γνωστά αστεία που επί χρόνια συνόδευαν τον ηθοποιό, επαναφέροντας στο προσκήνιο την εικόνα του αήττητου και σχεδόν υπεράνθρωπου ήρωα που είχε ταυτιστεί με τη διαδικτυακή κουλτούρα.

Σε μία από τις αναρτήσεις του, ο Κινγκ μοιράστηκε το αγαπημένο του ανέκδοτο για τον Τσακ Νόρις, ενώ σε επόμενη θυμήθηκε και ένα δεύτερο, επιλέγοντας τελικά να κλείσει με έναν πιο προσωπικό και ειλικρινή τόνο. Όπως έγραψε, πέρα από την πλάκα και τον θρύλο, θεωρούσε τον Νόρις σπουδαίο, θυμίζοντας μάλιστα και την έντονη εντύπωση που του είχε αφήσει η ταινία «Silent Rage».

My fave Chuck Norris joke: Chuck doesn’t flush the toilet, he scares the shit out of it. — Stephen King (@StephenKing) March 20, 2026

Από την πλευρά του, ο Σκοτ Άντκινς ανέφερε ότι ο Τσακ Νόρις ενέπνευσε ολόκληρη γενιά. Τον χαρακτήρισε τιτάνα του κινηματογράφου πολεμικών τεχνών, υπέροχο άνθρωπο και αφοσιωμένο ανθρωπιστή, σημειώνοντας ότι η προσωπική του καλοσύνη άφησε βαθύ αποτύπωμα σε όσους τον γνώρισαν.

Όπως επισημαίνει και το Variety, ο Τσακ Νόρις δεν έμεινε γνωστός μόνο για τη μακρά διαδρομή του στις πολεμικές τέχνες και στο action σινεμά. Οι νεότερες γενιές τον γνώρισαν εξίσου έντονα μέσα από τα αμέτρητα memes και τα ανέκδοτα που τον παρουσίαζαν ως μια φιγούρα σχεδόν υπερφυσική, ικανή για τα πάντα.

Αυτή η διαδικτυακή «δεύτερη ζωή» του Τσακ Νόρις ξεκίνησε από την αμερικανική τηλεόραση και, πιο συγκεκριμένα, από τη σατιρική αξιοποίηση της σειράς «Walker, Texas Ranger» στην εκπομπή του Κόναν Ο’Μπράιεν. Από εκεί και πέρα, το διαδίκτυο πήρε τη σκυτάλη και μετέτρεψε τον ηθοποιό σε παγκόσμιο meme, με ατάκες και αστεία που ξεπέρασαν σύνορα, γενιές και γλώσσες.

Έτσι, ο αποχαιρετισμός των σταρ δεν αφορούσε μόνο έναν διάσημο ηθοποιό των ταινιών δράσης. Αφορούσε μια μορφή που κατάφερε να γίνει ταυτόχρονα κινηματογραφικός θρύλος, πρόσωπο-σύμβολο των πολεμικών τεχνών και μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες της παγκόσμιας internet κουλτούρας.

