Τσελέντης vs Παπαδόπουλου για Κυλλήνη: «Οι σεισμολόγοι δεν είναι μπακάληδες – Δεν γράφουμε τα Ρίχτερ σε τεφτέρια»

Με έντονο ύφος παρενέβη ο σεισμολόγος Άκης Τσελέντης, σχολιάζοντας δημόσια αναρτήσεις που αφορούν τη συστάδα σεισμών στην περιοχή της Κυλλήνη, εκφράζοντας την αντίθεσή του σε διατυπώσεις που –όπως υποστηρίζει– προκαλούν αδικαιολόγητο φόβο στους κατοίκους.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Άκης Τσελέντης σημειώνει ότι δέχθηκε τηλεφωνήματα από έντρομους πολίτες στη βορειοδυτική Πελοπόννησο και τη Ζάκυνθο, οι οποίοι τον ρωτούσαν αν πρέπει να περάσουν τη νύχτα εκτός σπιτιού, εν μέσω χαμηλών θερμοκρασιών.

«Όλα ξεκίνησαν με την ανακοίνωση ενός συναδέλφου ότι “ο εγκέλαδος μας χρωστά 6R στην περιοχή”», αναφέρει χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας με αιχμηρό τρόπο: «Οι σεισμολόγοι δεν είναι μπακάληδες και δεν γράφουν τα βερεσέ χρωστούμενα Ρίχτερ σε τεφτέρια».

Ο Άκης Τσελέντης υπογραμμίζει ότι, με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, δεν προκύπτει συγκεκριμένος λόγος πανικού για την περιοχή της Κυλλήνης, τονίζοντας πως ακόμη και αν σημειωθεί ισχυρός σεισμός, αυτό δεν μπορεί να προβλεφθεί χρονικά και θα αποτελεί τυχαίο γεγονός.

«Αν θα γίνει σεισμός 6R θα είναι εντελώς τυχαίο. Δηλαδή παίζουμε ΛΟΤΟ με σεισμούς. “Αν μας κάτσει, δοξαστήκαμε”», σημειώνει, εκφράζοντας την ενόχλησή του για δημόσιες τοποθετήσεις που –όπως λέει– δεν συνοδεύονται από επίσημη κατάθεση επιστημονικών μελετών στις αρμόδιες υπηρεσίες σεισμικής προστασίας.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι σε ολόκληρη τη χώρα υπάρχουν περιοχές με παρόμοια μικροσεισμικά χαρακτηριστικά, γεγονός που δεν μπορεί να αποτελεί από μόνο του βάση για δημόσιες ανακοινώσεις που εντείνουν την ανησυχία των πολιτών.

Ο σεισμολόγος τονίζει ότι η επιστημονική έρευνα οφείλει να γίνεται με υπευθυνότητα και ότι η δημόσια επικοινωνία της σεισμικής πληροφορίας πρέπει να λαμβάνει υπόψη, πέρα από τα δεδομένα, και την ψυχολογία των κατοίκων, με στόχο τη μείωση του πανικού και όχι την καλλιέργειά του.

Υπενθυμίζεται ότι στην περιοχή της Κυλλήνης είχε καταγραφεί σεισμική δόνηση 5 Ρίχτερ τον Φεβρουάριο του 2025, με τους ειδικούς να επισημαίνουν διαχρονικά το έντονο σεισμικό παρελθόν της περιοχής, χωρίς αυτό να συνεπάγεται αυτομάτως επικείμενο ισχυρό σεισμό.

Τι υποστηρίζει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος

Από την πλευρά του, ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος, σε δική του ανάρτηση, διευκρίνισε ότι στην περιοχή της Κυλλήνης καταγράφονται από τις αρχές Ιανουαρίου σεισμοί μικρού έως μέτριου μεγέθους, με τον ισχυρότερο να φτάνει τα 3,5 Ρίχτερ, γεγονός που –όπως τονίζει– δεν συνιστά λόγο ανησυχίας για άμεσο ισχυρό σεισμό.

Όπως ανέφερε, η Κυλλήνη παρουσιάζει δύο βασικά χαρακτηριστικά: ιστορικά, οι μεγαλύτεροι σεισμοί στην περιοχή δεν ξεπέρασαν τα 6,0 Ρίχτερ, αν και υπήρξαν βλαβεροί, ενώ συχνά προηγούνται προσεισμοί, λόγω των ιδιαίτερων σεισμοτεκτονικών και γεωλογικών συνθηκών.

Ο σεισμολόγος ξεκαθάρισε ότι «τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν επαρκούν για να προβούμε σε αξιόπιστη ανάλυση της σεισμικότητας και να αποφανθούμε αν η τρέχουσα σεισμική δράση αποτελεί προσεισμική ακολουθία ή σμηνοσειρά που δεν θα καταλήξει σε ισχυρό σεισμό», προσθέτοντας ότι η επιστημονική διερεύνηση θα συνεχιστεί σε τακτική βάση, σύμφωνα με τις σύγχρονες πρακτικές εκτίμησης του χρονικώς εξαρτώμενου σεισμικού κινδύνου.

