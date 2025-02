Τσερνόμπιλ: Οι ζημιές από την έκρηξη στη σαρκοφάγο του 4ου αντιδραστήρα ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του κατηγόρησε τους Ρώσους για την έκρηξη στο Τσερνόμπιλ.

Ο Ζελένσκι ανέφερε πως η έκρηξη προήλθε από drone που έφερε κεφαλή με ισχυρά εκρηκτικά και έκανε λόγο για σημαντικές ζημιές στη σαρκοφάγο που προστατεύει τον 4ο αντιδραστήρα στο Τσερνόμπιλ.

Η έκρηξη σημειώθηκε στις 1.50 π.μ. τοπική ώρα στο προστατευτικό κέλυφος πάνω από τον 4ο αντιδραστήρα του πυρηνικός σταθμός. Προκάλεσε πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε γρήγορα.

Υπενθυμίζεται πως το προστατευτικό κέλυφος κατασκευάστηκε το 2016 και έχει σχεδιαστεί για να περιορίζει την απελευθέρωση ραδιενέργειας που έχει απομείνει στον αντιδραστήρα στην ατμόσφαιρα.

Με πληροφορίες από το iefimerida, λίγη ώρα αργότερα η ουκρανική πλευρά έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες τόσο από το εσωτερικό του αντιδραστήρα, όσο και από υπολείμματα του drone που υποστηρίζει ότι προκάλεσε το χτύπημα.

Σημειώνεται πως τα επίπεδα ραδιενέργειας στην περιοχή δεν έχουν αυξηθεί, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά και ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας.

Last night, a Russian attack drone with a high-explosive warhead struck the shelter protecting the world from radiation at the destroyed 4th power unit of the Chornobyl Nuclear Power Plant.

This shelter was built by Ukraine together with other countries of Europe and the world,… pic.twitter.com/mLTGeDYgPT

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 14, 2025