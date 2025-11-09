Τσιάρας για ευλογιά προβάτων: Οχι σε εμβολιασμό, γιατί θα πληγεί η φέτα

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας εμμένει στην άποψή του ότι δεν πρέπει να γίνει εμβολιασμός των αιγοπροβάτων για την ευλογιά.«Πρέπει να κάνουμε προσπάθεια να μην φτάσουμε στον εμβολιασμό, διότι αν φτάσουμε εκεί θα μιλάμε για μια άλλη πραγματικότητα» δήλωσε

Επισήμανε ότι το εμβόλιο δεν είναι η λύση, διότι το κυρίαρχο προϊόν της ελληνικής κτηνοτροφίας που είναι η φέτα, «ένα μοναδικό ΠΟΠ προϊόν με τεράστια εξαγωγική δυναμική, θα πληγεί σε ένα δεύτερο ή τρίτο χρόνο».

Για τον εμβολιασμό σημείωσε ότι την οποιαδήποτε απόφαση θα ληφθεί από την Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς και προειδοποίησε πως εάν η χώρα προχωρήσει σε εμβολιασμό, θα χάσει το καθεστώς «ελεύθερης από ευλογιά» χώρας, κάτι που θα επηρεάσει τις εξαγωγές.

Υπενθύμισε ότι χώρες όπως η Τουρκία και το Ισραήλ, που εφάρμοσαν το εμβόλιο, «δεν έχουν βγει εδώ και πολλά χρόνια από την ευλογιά», όπως ανέφερε.

Όπως επισήμανε, έχει ήδη συσταθεί επιστημονική επιτροπή που καθοδηγεί το Υπουργείο στα επόμενα βήματα, ενώ παράλληλα εφαρμόζεται ένα πλέγμα άμεσων μέτρων στήριξης των κτηνοτρόφων, με νομοσχέδιο που εισάγεται προς ψήφιση στη Βουλή.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

-Η χορήγηση 22 εκατ. ευρώ σε επιπλέον αποζημιώσεις για θανάτωση ζώων.

-Η καθιέρωση ακατάσχετου για τα ποσά των αποζημιώσεων.

-Η δυνατότητα προκαταβολής αποζημίωσης άμεσα στους κτηνοτρόφους.

-Αποζημιώσεις έως 250 ευρώ για τα καθαρόαιμα ζώα, οι υψηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

-Πρόγραμμα ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου σε δεύτερη φάση.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις πληρωμές ο κ. Τσιάρας ξεκαθάρισε ότι «υπάρχουν δύο επιστολές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θέτουν ξεκάθαρα το τοπίο: αν δεν γίνουν οι έλεγχοι πριν από κάθε πληρωμή, θα μπορούσε να διακινδυνεύσει η ροή των ευρωπαϊκών χρημάτων».

