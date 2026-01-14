Τσιάρας για βανδαλισμούς στα τρακτέρ αγροτών: «Δεν είναι δείγμα δημοκρατίας τέτοιες συμπεριφορές»

Την έντονη καταδίκη του για τους βανδαλισμούς στα τρακτέρ αγροτών από το μπλόκο της Νίκαιας εξέφρασε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, κάνοντας λόγο για προκλητικές ενέργειες που δεν συνάδουν με τη δημοκρατική έκφραση.

14 Ιαν. 2026 11:27
Pelop News

Τους βανδαλισμούς που σημειώθηκαν στα τρακτέρ δύο αγροτών από το μπλόκο της Νίκαιας, οι οποίοι συμμετείχαν στη σύσκεψη με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, σχολίασε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.

«Είναι κρίμα και λυπάμαι πραγματικά», δήλωσε ο υπουργός, τονίζοντας ότι τέτοιου είδους ενέργειες δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές. «Δεν είναι ούτε δείγμα δημοκρατίας, ούτε δείγμα ελευθερίας τέτοιες προκλητικές συμπεριφορές», ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας στο ERTNews.

Ο κ. Τσιάρας αναφέρθηκε και στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι οι δύο αγρότες από τη Νίκαια έθεσαν ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα που αφορά την αποζημίωση του τριφυλλιού.

Όπως υπογράμμισε, το θέμα αυτό αποτελεί κρίσιμο αίτημα για τους παραγωγούς και βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων με στόχο την αναζήτηση λύσεων, σε μια περίοδο κατά την οποία ο αγροτικός κόσμος αντιμετωπίζει αυξημένες πιέσεις και αβεβαιότητα.


