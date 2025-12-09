Τσιάρας: «Μέσα στον Δεκέμβριο η στήριξη στον πρωτογενή τομέα θα ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ»

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκλήρωσε σήμερα Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025 δύο σημαντικές πληρωμές προς 132.584 δικαιούχους γεωργούς και κτηνοτρόφους, συνολικού ύψους 175,47 εκατομμυρίων ευρώ.

Η πρώτη πληρωμή αφορά την πρώτη εκκαθάριση του Μέτρου 23 («Έκτακτη, προσωρινή στήριξη ρευστότητας σε γεωργούς που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές μετά την 1η Ιανουαρίου 2024»). Οι δικαιούχοι ανέρχονται σε 131.444 και το καταβαλλόμενο ποσό σε 157,47 εκατ. ευρώ. Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και μη εκχωρήσιμη. Μέχρι το τέλος του έτους θα ακολουθήσει συμπληρωματική πληρωμή με ανακατανομή πιστώσεων.

Η δεύτερη πληρωμή αφορά την πρώτη εκκαθάριση του 2024 για την Παρέμβαση Π3-70-1.5 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του ΣΣ ΚΑΠ. Δικαιούχοι είναι 1.104 κτηνοτρόφοι που λαμβάνουν συνολικά 18,01 εκατ. ευρώ, με βάση το επιβεβαιωμένο ζωικό κεφάλαιο μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους.

Από τις πληρωμές του Μέτρου 23 εξαιρέθηκαν όσοι δεν έχουν συμμορφωθεί με τις ενωσιακές διατάξεις ή βρίσκονται σε διαδικασία διερεύνησης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή άλλες αρχές.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας δήλωσε ότι «η ροή των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ομαλοποιείται» και ότι «μέσα στον Δεκέμβριο η συνολική στήριξη προς τον πρωτογενή τομέα θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ». Χαρακτήρισε το Μέτρο 23 «πρώτη φορά που ενεργοποιείται στη χώρα μας» και τόνισε ότι οι σημερινές καταβολές αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου για να σταθεί η ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία με αξιοπρέπεια απέναντι στις κρίσεις.

Ειδικότερα, ο κ. Τσιάρας δήλωσε: «Από την πρώτη στιγμή που διαπιστώθηκε μειωμένη παραγωγή το 2024, η κυβέρνηση δεσμεύτηκε ότι θα κινηθεί γρήγορα και αποφασιστικά για να στηρίξουμε τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα. Και πλέον κάνουμε πράξη αυτή τη δέσμευση. Το Μέτρο 23 ενεργοποιείται για πρώτη φορά στη χώρα μας, δίνοντας ουσιαστική ανάσα σε χιλιάδες παραωγούς που βρέθηκαν μπροστά σε μεγάλες απώλειες. Με τις σημερινές καταβολές, που ξεπερνούν τα 157 εκατ. ευρώ, στηρίζουμε έμπρακτα τον πρωτογενή τομέα και ταυτόχρονα προετοιμάζουμε το έδαφος για τα επόμενα βήματα. Στο αμέσως προσεχές διάστημα θα ακολουθήσουν νέες πληρωμές, όπως έχουμε ανακοινώσει. Η ροή των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ομαλοποιείται και μέσα στον Δεκέμβριο η συνολική στήριξη προς τον πρωτογενή τομέα θα ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ. Αυτό που σήμερα ξεκινά να αποτυπώνεται στους λογαριασμούς των παραγωγών είναι μέρος ενός μεγαλύτερου σχεδίου: να διασφαλίσουμε ότι η ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία έχουν τα μέσα να σταθούν με αξιώσεις απέναντι στις κρίσεις και οι αγρότες μας να συνεχίσουν να παράγουν με αξιοπρέπεια και προοπτική. Από την πλευρά μας κάνουμε ακριβώς όσα έχουμε δεσμευθεί. Και τώρα είναι η στιγμή να συνεχίσουμε με καθαρό στόχο και ουσιαστικό διάλογο, ώστε μαζί -κυβέρνηση και παραγωγοί- να διαμορφώνουμε λύσεις που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής πρωτογενούς παραγωγής. Συνεχίζουμε με την ίδια σοβαρότητα και αποφασιστικότητα, γιατί κάθε δέσμευση που αναλαμβάνουμε απέναντι στους παραγωγούς μας είναι και ένα βήμα προς ένα ασφαλέστερο μέλλον».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



