Τσιάρας: Οκτώβριο οι πληρωμές για βιολογικά, Νοέμβριο η βασική ενίσχυση – Ποινικές ευθύνες για παράνομους εμβολιασμούς 

Τις ποινικές ευθύνες για όσους προχωρούν σε παράνομους εμβολιασμούς, ανέδειξε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, επισημαίνοντας ότι έχει στείλει τις καταγγελίες στη Δικαιοσύνη μετά τις σχετικές πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Προσερχόμενος στο 6ο διεθνές συνέδριο “Tomorrow Tastes Mediterranean 2025” (TTM 2025) το οποίο διεξάγεται στην Καλαμάτα και διοργανώνεται από το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και το Κέντρο Μεσογειακής Διατροφής Torribera, ο κ. Τσιάρας δήλωσε: «Έχω διαβιβάσει όλες τις δημοσιογραφικές πληροφορίες στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Αν πράγματι έχει γίνει εμβολιασμός που δεν βρίσκεται εντός των ορίων της νομιμότητας και ενδεχομένως αποτελεί λόγο για την αναζωπύρωση των κρουσμάτων, τότε πιθανώς πρόκειται για ένα ζήτημα που ενέχει σοβαρές ποινικές ευθύνες», ανέφερε ο Υπουργός, προσθέτοντας ότι «πρόκειται για ζήτημα που θα βρεθεί στην έρευνα της Δικαιοσύνης» και πως «το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξει πλήρης διαλεύκανση».

Ο Κώστας Τσιάρας υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση της ευλογιάς είναι «πολυπαραγοντικό ζήτημα», που απαιτεί τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, των Περιφερειών, των ΔΑΟΚ, των ίδιων των κτηνοτρόφων αλλά και της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία πλέον έχει ενεργό ρόλο στην επιτήρηση της εφαρμογής των μέτρων.

«Η ευλογιά είναι ένας ανθεκτικός ιός, με μεγάλη διάρκεια ζωής, πάνω από έξι μήνες. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια με τη συμμετοχή όλων των φορέων, ώστε να περιοριστεί όσο είναι δυνατόν η εξάπλωσή της», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «υπάρχει μια μικρή μείωση των κρουσμάτων την τελευταία εβδομάδα, όμως η προσπάθεια δεν σταματά». Ο Υπουργός επανέλαβε ότι στο Υπουργείο λειτουργεί καθημερινά ειδική taskforce που συντονίζει τις ενέργειες παρακολούθησης και ελέγχου, καθώς «εκεί βρίσκεται το κρίσιμο σημείο. Αν δεν συνεργαστούμε όλοι μαζί για να εκριζώσουμε τη συγκεκριμένη ζωονόσο, θα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την επανάληψη του φαινομένου», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, έκανε σαφές ότι «υπάρχει μια γενικότερη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πως αποζημιώσεις δεν μπορούν να δοθούν αν οι κτηνοτρόφοι δεν τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας. Πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας και να το βάλουμε σε απόλυτη προτεραιότητα- όχι μόνο τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου, αλλά κυρίως όσα αφορούν στο χώρο ευθύνης του καθενός», είπε.

Αναφερόμενος στη ροή των πληρωμών, ο Κώστας Τσιάρας περιέγραψε το χρονοδιάγραμμα που έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή, επισημαίνοντας πως οι καθυστερήσεις οφείλονται στη μεγάλη προσπάθεια εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην αυστηρή προσαρμογή στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Όπως είπε, εντός της εβδομάδας πραγματοποιείται η πρώτη καταβολή που αφορά στη Βιολογική Γεωργία και τη Βιολογική Μελισσοκομία για τα έτη 2022–2024. Ακολουθούν οι πληρωμές μέσα στον Οκτώβριο για:

– τις αποζημιώσεις ζωοτροφών λόγω εγκλεισμού των ζώων εξαιτίας ζωονόσων,

λόγω εγκλεισμού των ζώων εξαιτίας ζωονόσων, – τις εκτάσεις με φερτά υλικά , που δεν μπορούσαν να καλλιεργηθούν, λόγω του Daniel

, που δεν μπορούσαν να καλλιεργηθούν, λόγω του Daniel – και τη Βασική Ενίσχυση, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός Νοεμβρίου.

Παράλληλα, «θα προχωρήσουν και οι πληρωμές για τα θανατωθέντα ζώα ενώ στόχος είναι να πληρωθεί το Μέτρο 23 το συντομότερο δυνατό». Όπως, μάλιστα, σημείωσε ο κ. Τσιάρας «με την πληρωμή της βασικής ενίσχυσης θα δημιουργηθεί η δυνατότητα παρακράτησης των πόρων υπέρ του ΕΛΓΑ και θα δοθούν και οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ». Τόνισε, δε, ότι «όλα αυτά προσδιορίζονται στο διάστημα του τρέχοντος και του επόμενου μήνα», ενώ επεσήμανε ότι «πρόκειται για μια συνολική προσπάθεια που θα οδηγήσει σε έναν ΟΠΕΚΕΠΕ αξιόπιστο και αποτελεσματικό, ώστε οι πληρωμές να γίνονται στην ώρα τους. Κατανοώ ότι είναι μια δύσκολη στιγμή, όμως είναι η στιγμή που πρέπει να κάνουμε το μεγάλο βήμα», κατέληξε ο Κώστας Τσιάρας.

Η Μεσογειακή Διατροφή ως στρατηγικό πλεονέκτημα για την ανθεκτικότητα του πρωτογενούς τομέα

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων στο Συνέδριο ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αναφέρθηκε στη Μεσογειακή Διατροφή ως βασικό πυλώνα για την ανθεκτικότητα του ελληνικού πρωτογενούς τομέα, επισημαίνοντας ότι «ό,τι παράγεται στην Ελλάδα – σε έναν τόπο όπου η παραγωγή ταυτίζεται με τη Μεσογειακή Διατροφή – δίνει τη δυνατότητα στον χώρο να αναδειχθεί και να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο». Όπως τόνισε, μέσα από αυτή τη στρατηγική «διασφαλίζουμε τη συνθήκη της βιωσιμότητας του ελληνικού πρωτογενούς τομέα, ενώ ταυτόχρονα μεγιστοποιείται το εισόδημα των Ελλήνων αγροτών». Ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση «υπηρετεί μια συνεκτική πολιτική, η οποία έρχεται ως απάντηση στις διαδοχικές κρίσεις που αφορούν στον πρωτογενή τομέα, τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρώπη».

Παράλληλα, ο Υπουργός σημείωσε ότι η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας «δεν μπορεί να βασίζεται στη μαζική παραγωγή αγροτικών προϊόντων, αλλά στην παραγωγή ποιοτικών, μοναδικών προϊόντων, ταυτισμένων με τη Μεσογειακή Διατροφή». «Ο πρωτογενής τομέας πρέπει να λειτουργεί με σχεδιασμό και λογική παραγωγής προϊόντων προστιθέμενης αξίας», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι «οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης, όπως η έλλειψη αρδευτικού νερού, δημιουργούν προβλήματα που θέτουν σε διακινδύνευση την παραγωγή». Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση «αναπτύσσει έναν στρατηγικό σχεδιασμό, αξιοποιώντας το σύνολο των διαθέσιμων πόρων», με μεγάλα αρδευτικά έργα που ήδη προκηρύχθηκαν και νέα μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα που θα προκηρυχθούν άμεσα, με αποδέκτες τους Δήμους και τους ΤΟΕΒ.

Κατά τη διάρκεια του πάνελ το οποίο συντόνιζε Διευθυντής Σύνταξης Περιοδικών και Ειδικών Εκδόσεων της Καθημερινής, Γιώργος Τσίρος και συμμετείχαν οι :

Στέφανος Φωτίου, Διευθυντής του Γραφείου Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Food and Agriculture Organization, Diego Canga Fano, αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής και Διευθυντής Υπεύθυνος για την Εξωστρέφεια, την Έρευνα και τις Γεωγραφικές Ενδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τόνισε ότι η ελληνική διατροφή είναι το πιο ισχυρό brand της χώρας, καθώς συνδυάζει γευστική ταυτότητα, υγεία και πολιτισμό, προσθέτοντας ότι η επένδυση στη βιωσιμότητα, στην καινοτομία και στη μεσογειακή διατροφή είναι επένδυση στο μέλλον της χώρας. Ειδική αναφορά έκανε στους νέους αγρότες, αναγνωρίζοντας μεν πως πρόκειται για ένα δύσκολο επάγγελμα, εντούτοις όπως σημείωσε υπάρχουν τα εργαλεία προκειμένου κάποιος να ασχοληθεί με το επάγγελμα.

