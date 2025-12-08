Τσιάρας: Πάνω από 1 δισ. ευρώ στους αγρότες έως το τέλος του χρόνου – Ανοικτός ο διάλογος για «λογικά αιτήματα»

Στις πληρωμές προς τον αγροτικό κόσμο, τη μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την ανοιχτή πόρτα του διαλόγου αναφέρθηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, τονίζοντας ότι μέχρι το τέλος του χρόνου οι συνολικές καταβολές θα ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ.

Ο κ. Τσιάρας υπενθύμισε ότι έχουν ήδη καταβληθεί σημαντικά ποσά, όπως η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, αλλά και μέρος των πληρωμών για τη βιολογική γεωργία, το μητρώο, την αντιμετώπιση ρύπανσης, το Μέτρο 23 και τις παλιές αυτόχθονες φυλές. Όπως επισήμανε, όλα αυτά συνθέτουν έναν συνολικό κύκλο ενισχύσεων που συνεχίζεται μέχρι το τέλος του χρόνου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας ότι στόχος είναι η διαφάνεια και η δικαιοσύνη στη διανομή των ενισχύσεων. «Οι έντιμοι αγρότες δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι τα χρήματα που στο παρελθόν δεν κατευθύνονταν σωστά θα αποδίδονται πλέον στους πραγματικούς δικαιούχους.

Παράλληλα, ο υπουργός υπενθύμισε πως για πρώτη φορά υπάρχει νομοθετημένη ρύθμιση για την επιστροφή του 100% του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης, ενώ πρόσφατα ανακοινώθηκε και αύξηση 50% ανά δικαιούχο.

Σε ό,τι αφορά τις κινητοποιήσεις, ο κ. Τσιάρας ξεκαθάρισε ότι «η πόρτα του διαλόγου στο υπουργείο είναι ανοιχτή» και πως ο διάλογος μπορεί να ξεκινήσει άμεσα, ακόμη και εντός των επόμενων ωρών. Όπως τόνισε, «όλα τα λογικά αιτήματα που μπορούν να ικανοποιηθούν, συζητιούνται και επιλύονται».

Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η γενικευμένη ένταση στον αγροτικό κόσμο, χωρίς παράλληλη διάθεση συνεννόησης, επηρεάζει αρνητικά και άλλα μεγάλα τμήματα της κοινωνίας, δημιουργώντας αλυσιδωτά προβλήματα.

Κλείνοντας, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης επανέλαβε ότι η συνεργασία και η διαφάνεια αποτελούν προϋπόθεση για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, υπογραμμίζοντας ότι «τα προβλήματα λύνονται με διάλογο» και ότι στόχος είναι να διασφαλιστεί η συνέχεια και η βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής.





