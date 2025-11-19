Τσιάρας: Την επόμενη εβδομάδα η εξειδίκευση των μέτρων στήριξης για τους πληγέντες κτηνοτρόφους από την ευλογιά

Τα μέτρα αυτά θα αφορούν ουσιαστικά την κάλυψη απώλειας εισοδήματος και θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τις αποζημιώσεις που ήδη καταβάλλονται για τα θανατωθέντα ζώα και τις ζωοτροφές, δίνοντας μια «μεγάλη ανάσα» στον κτηνοτροφικό κόσμο.

Τσιάρας: Την επόμενη εβδομάδα η εξειδίκευση των μέτρων στήριξης για τους πληγέντες κτηνοτρόφους από την ευλογιά
19 Νοέ. 2025 15:42
Pelop News

Την επόμενη εβδομάδα θα εξειδικευτούν τα επί πλέον μέτρα στήριξης για τους κτηνοτρόφους που έχασαν τα ζώα τους από την ευλογιά, σε συνέχεια των χθεσινών ανακοινώσεων του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, σε συνέντευξή του σήμερα (19.11.2025) στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

Τα μέτρα αυτά θα αφορούν ουσιαστικά την κάλυψη απώλειας εισοδήματος και θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τις αποζημιώσεις που ήδη καταβάλλονται για τα θανατωθέντα ζώα και τις ζωοτροφές, δίνοντας μια «μεγάλη ανάσα» στον κτηνοτροφικό κόσμο. «Βρισκόμαστε μπροστά στην πραγματική ανάγκη των κτηνοτρόφων, οι οποίοι, μη μπορώντας να ανασυστήσουν το ζωικό τους κεφάλαιο γιατί υπάρχει σχετική απαγόρευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, βρίσκονται σε ένα οικονομικό αδιέξοδο. Και οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού δείχνουν ακριβώς την ευαισθησία της κυβέρνησης και του ίδιου προσωπικά σε ένα τεράστιο ζήτημα», τόνισε ο κ. Τσιάρας.

Επισήμανε ακόμα ότι η αντιμετώπιση της ευλογιάς βασίζεται στον συντονισμό όλων των εμπλεκομένων και στην αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας: «Ήδη εδώ και αρκετό διάστημα έχουμε συστήσει την Εθνική Επιστημονική Επιτροπή αντιμετώπισης της ευλογιάς. Προϋποθέτει την ενεργοποίηση, αλλά και την απόλυτη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όλων των Περιφερειών και των ίδιων των κτηνοτρόφων, που πρέπει να κρατούν σε πολύ υψηλό επίπεδο τα μέτρα βιοασφάλειας τα οποία επιβάλλονται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό».

Ο κ. Τσιάρας αναφέρθηκε και στο ζήτημα των παραβατικών συμπεριφορών που καταγράφονται από τις αρχές και μπορούν να συμβάλουν στη διάδοση της νόσου, ενώ υπογράμμισε: «Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τον κτηνοτροφικό κόσμο. Οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού ήταν προς αυτή την κατεύθυνση, έχοντας την απόλυτη πεποίθηση ότι πρέπει να στηριχθεί ο κτηνοτροφικός κόσμος σε αυτή τη δύσκολη περίοδο».

Ταυτόχρονα, υπενθύμισε ότι καταβλήθηκαν αποζημιώσεις για τις ζωοτροφές, καθώς οι κτηνοτρόφοι αναγκάστηκαν να κρατούν τα ζώα τους σε εγκλεισμό λόγω των περιοριστικών μέτρων.

Μιλώντας για την προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης, υπενθύμισε: «Και ο ίδιος ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε χθες, ότι η προσπάθεια επικεντρώνεται να καταβληθεί στο τέλος του Νοεμβρίου η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, που είναι το μεγαλύτερο ποσό που δίνεται από τους πόρους της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.»

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:19 H Πολωνία αναπτύσσει 10.000 στρατιώτες σε κρίσιμες υποδομές – Φόβοι για επιθέσεις
17:11 Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρουσιάζει το Olympian Breakfast
17:03 Επίσημη εκκίνηση του «Μηχανισμού Διακυβέρνησης RIS3» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
16:55 Αρχηγός κυκλώματος: Δεν εξαπάτησα κανέναν, μου έδιναν να παίζω «μαύρα» λεφτά και ήθελαν τόκο 80% το μήνα
16:46 Δυναμική άνοδος των επιχειρηματικών εγγραφών σε όλη τη Δυτική Ελλάδα – Περισσότερες ενάρξεις, λιγότερα «λουκέτα»
16:43 Αποχαιρέτησε το Κύπελλο η Θύελλα Πατρών
16:39 Ήττα εκτός προγράμματος για τις γυναίκες της ΝΕΠ
16:36 Πάτρα: Ένταλμα για τη σύλληψη του 16χρονου που κατηγορείται πως βίασε 12χρονη
16:30 Νέος Κόσμος: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 29χρονο που σκότωσε τον 58χρονο οδηγό
16:22 Επίθεση της κινεζικής πρεσβείας στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ για το λιμάνι του Πειραιά
16:14 Δυτική Ελλάδα: Ερωτήσεις της παράταξης Σκιαδαρέση για έργα
16:06 Μακάριος Λαζαρίδης στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταθέτω μήνυση κατά της διευθύντριας Τύπου του γραφείου του ΠΑΣΟΚ
15:58 Πατρών-Πύργου: Νέα ορόσημα στον αυτοκινητόδρομο – Ποιος είναι ο επόμενος στόχος
15:50 Ο Τραμπ στέλνει τη CIA στη Βενεζουέλα για μυστικές επιχειρήσεις – Θα γίνει στρατιωτική παρέμβαση
15:42 Τσιάρας: Την επόμενη εβδομάδα η εξειδίκευση των μέτρων στήριξης για τους πληγέντες κτηνοτρόφους από την ευλογιά
15:34 Οι Financial Times βλέπουν τον Πιερρακάκη ως βασικό διεκδικητή για την προεδρία του Eurogroup
15:25 Πότε θα πληρωθεί η επιστροφή ενοικίου: Θα δουν χρήματα 2,4 εκατ. πολίτες
15:07 Ο Μερτς προκάλεσε διπλωματικό επεισόδιο με τη Βραζιλία – Ποια φράση ξεσήκωσε αντιδράσεις
15:00 Πατρών-Πύργου: Εν αναμονή αντιπλημμυρικών – Αυτοδιοικητική αγωνία για τις παρεμβάσεις και το χρονοδιάγραμμα
15:00 Ηγουμενίτσα–Κέρκυρα υπό νερό: Διακοπές κυκλοφορίας και οδηγοί εγκλωβισμένοι σε δευτερόλεπτα ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19 11 2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ