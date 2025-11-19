Τσιάρας: Την επόμενη εβδομάδα η εξειδίκευση των μέτρων στήριξης για τους πληγέντες κτηνοτρόφους από την ευλογιά

Την επόμενη εβδομάδα θα εξειδικευτούν τα επί πλέον μέτρα στήριξης για τους κτηνοτρόφους που έχασαν τα ζώα τους από την ευλογιά, σε συνέχεια των χθεσινών ανακοινώσεων του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, σε συνέντευξή του σήμερα (19.11.2025) στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

Τα μέτρα αυτά θα αφορούν ουσιαστικά την κάλυψη απώλειας εισοδήματος και θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τις αποζημιώσεις που ήδη καταβάλλονται για τα θανατωθέντα ζώα και τις ζωοτροφές, δίνοντας μια «μεγάλη ανάσα» στον κτηνοτροφικό κόσμο. «Βρισκόμαστε μπροστά στην πραγματική ανάγκη των κτηνοτρόφων, οι οποίοι, μη μπορώντας να ανασυστήσουν το ζωικό τους κεφάλαιο γιατί υπάρχει σχετική απαγόρευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, βρίσκονται σε ένα οικονομικό αδιέξοδο. Και οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού δείχνουν ακριβώς την ευαισθησία της κυβέρνησης και του ίδιου προσωπικά σε ένα τεράστιο ζήτημα», τόνισε ο κ. Τσιάρας.

Επισήμανε ακόμα ότι η αντιμετώπιση της ευλογιάς βασίζεται στον συντονισμό όλων των εμπλεκομένων και στην αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας: «Ήδη εδώ και αρκετό διάστημα έχουμε συστήσει την Εθνική Επιστημονική Επιτροπή αντιμετώπισης της ευλογιάς. Προϋποθέτει την ενεργοποίηση, αλλά και την απόλυτη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όλων των Περιφερειών και των ίδιων των κτηνοτρόφων, που πρέπει να κρατούν σε πολύ υψηλό επίπεδο τα μέτρα βιοασφάλειας τα οποία επιβάλλονται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό».

Ο κ. Τσιάρας αναφέρθηκε και στο ζήτημα των παραβατικών συμπεριφορών που καταγράφονται από τις αρχές και μπορούν να συμβάλουν στη διάδοση της νόσου, ενώ υπογράμμισε: «Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τον κτηνοτροφικό κόσμο. Οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού ήταν προς αυτή την κατεύθυνση, έχοντας την απόλυτη πεποίθηση ότι πρέπει να στηριχθεί ο κτηνοτροφικός κόσμος σε αυτή τη δύσκολη περίοδο».

Ταυτόχρονα, υπενθύμισε ότι καταβλήθηκαν αποζημιώσεις για τις ζωοτροφές, καθώς οι κτηνοτρόφοι αναγκάστηκαν να κρατούν τα ζώα τους σε εγκλεισμό λόγω των περιοριστικών μέτρων.

Μιλώντας για την προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης, υπενθύμισε: «Και ο ίδιος ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε χθες, ότι η προσπάθεια επικεντρώνεται να καταβληθεί στο τέλος του Νοεμβρίου η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, που είναι το μεγαλύτερο ποσό που δίνεται από τους πόρους της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.»

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



