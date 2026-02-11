Τσιμπλοστεφανάκης στον Peloponnisos FM: «Παραμονή του ΝΟΠ, εξυγίανση και βάρος στις ακαδημίες»
Για όλους και για όλα μίλησα σήμερα στην εκπομπή “Εντός – Εκτός Έδρας” και τον Peloponnisos FM 103,9, ο νέος πρόεδρος του ΝΟΠ, Σοφοκλής Τσιμπλοστεφανάκης ο οποίος μοιράστηκε το όραμά του για το μέλλον του ιστορικού συλλόγου.
Ο ισχυρός άνδρας του ομίλου αναφέρθηκε στους άμεσους στόχους που έθεσε την παραμονή της ανδρικής και γυναικείας ομάδας, αλλά και την επένδυση στις ακαδημίες και δημιουργία μιας «ομάδας-πρότυπο» με κορμό Πατρινόπουλα.
Ακούστε αναλυτικά τη συνέντευξη:
