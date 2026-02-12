Τσικνοπέμπτη: Καρναβαλικός παλμός από το Δημαρχείο με πομπή και μουσική στο κέντρο ΦΩΤΟ

Με καρναβαλική διάθεση και μουσική ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις της Τσικνοπέμπτης στην Πάτρα. Το Δημαρχείο αποτέλεσε το σημείο εκκίνησης για τη γιορτή, με πομπή και δράσεις που μετέφεραν το κλίμα του Πατρινού Καρναβαλιού στους δρόμους της πόλης.

12 Φεβ. 2026 14:24
Σε γιορτινή ατμόσφαιρα και με έντονο το στοιχείο του Πατρινού Καρναβαλιού, οι εκδηλώσεις της Τσικνοπέμπτης στην Πάτρα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 11 το πρωί από τον προαύλιο χώρο του Δημαρχείου, σηματοδοτώντας την κορύφωση της καρναβαλικής περιόδου στην πόλη.

Αμέσως μετά την έναρξη των εκδηλώσεων, καρναβαλική πομπή με μουσική και εορταστικό χαρακτήρα κατευθύνθηκε προς τους κεντρικούς δρόμους, μεταφέροντας το γιορτινό κλίμα στο εμπορικό κέντρο και δίνοντας ρυθμό στη σημερινή ημέρα.

Η συμμετοχή φορέων, μουσικών σχημάτων και καρναβαλιστών δημιούργησε μια ζωντανή εικόνα, ενισχύοντας τη γιορτινή διάθεση πολιτών και επισκεπτών, ενώ το πρόγραμμα συνεχίζεται με δράσεις που κρατούν ψηλά τον παλμό της πόλης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Πατρινού Καρναβαλιού.

