Τσικνοπέμπτη στην Πάτρα: Οι Στρατηγοί άνοιξαν τη γιορτή με το «μπάτσελορ της νύφης» ΦΩΤΟ

Με αποκριάτικο παλμό ξεκίνησε η Τσικνοπέμπτη στην Πάτρα, παρά τις καιρικές δυσκολίες που έφεραν αλλαγές στο πρόγραμμα. Το κέντρο της πόλης συγκέντρωσε το γιορτινό ενδιαφέρον από νωρίς.

12 Φεβ. 2026 12:26
Pelop News

Με επίκεντρο την πλατεία Γεωργίου ξεκίνησε το γιορτινό κλίμα της Τσικνοπέμπτης στην Πάτρα, όπου η ορχήστρα Bandarte μαζί με τους Στρατηγούς του Πατρινού Καρναβαλιού παρουσίασαν από νωρίς το καθιερωμένο «μπάτσελορ της νύφης», δίνοντας τον τόνο της ημέρας.

Στη συνέχεια, από τον χώρο του Δημαρχείου στην κάτω πόλη ξεκίνησαν μουσικές δράσεις και αποκριάτικη πομπή που κατευθύνθηκε προς το κέντρο, ενισχύοντας τη γιορτινή ατμόσφαιρα και καταλήγοντας σε υπαίθριο γλέντι.

Την ίδια στιγμή, οι καιρικές συνθήκες οδήγησαν στην ακύρωση των απογευματινών εκδηλώσεων της ΚΕΔΗΠ στην Άνω Πόλη, χωρίς ωστόσο να ανακόψουν τη διάθεση για γιορτή, με την πόλη να παραμένει σε αποκριάτικους ρυθμούς.

