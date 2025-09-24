Παρέμβαση Τσίπρα: Δίκαιο το αίτημα Ρούτσι για εκταφή, ευθύνες στον Πρωθυπουργό

Ο πρώην πρωθυπουργός. Αλέξης Τσίπρας τάσσεται στο πλευρό του πατέρα απεργού πείνας ζητώντας την εκταφή του γιου του, θύματος της τραγωδίας στα Τέμπη.

24 Σεπ. 2025 8:37
Pelop News

Ο Αλέξης Τσίπρας εξέφρασε την αμέριστη υποστήριξή του στον Πάνο Ρούτσι, τον πατέρα που βρίσκεται σε απεργία πείνας στο Σύνταγμα, διεκδικώντας την εκταφή του γιου του, Ντένις, που έχασε τη ζωή του στη σφοδρή σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη.

Ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε ότι η κοινωνία δικαιούται να γνωρίζει την αλήθεια για το τραγικό γεγονός, ενώ για τους γονείς αποτελεί «αυτονόητο δικαίωμα» να ζητούν τη διεξαγωγή όλων των αναγκαίων διαδικασιών.

«Το αίτημα του Πάνου Ρούτσι είναι δίκαιο και πρέπει να ικανοποιηθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τον πρωθυπουργό».

Στη δήλωσή του, ο κ. Τσίπρας κατήγγειλε την «απαγόρευση εκταφής» ως μια ακόμη απόπειρα να θαφτεί η αλήθεια, ενώ επισήμανε ότι η επίκληση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης από την κυβέρνηση, δεδομένων των προηγούμενων παρεμβάσεων στην υπόθεση, υπονομεύει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας προς αυτή.

Ο πρώην πρωθυπουργός κατέληξε υπογραμμίζοντας ότι η διαφύλαξη της αλήθειας και η ικανοποίηση του αιτήματος των τραγικών γονέων είναι κρίσιμη για να αποφευχθούν νέες τραγωδίες.
