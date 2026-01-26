Τσίπρας για τη ΒΙΟΛΑΝΤΑ: «Ως πότε θα θρηνούμε ανθρώπους που χάνονται για το μεροκάματο;»

Τη βαθιά του οδύνη για την τραγωδία στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα στα Τρίκαλα εξέφρασε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, με ανάρτησή του στο X, στέλνοντας μήνυμα συμπαράστασης στις οικογένειες των θυμάτων και στους εργαζόμενους της επιχείρησης.

Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι «η σκέψη μας σήμερα βρίσκεται στα Τρίκαλα, δίπλα στις οικογένειες που είδαν τη ζωή τους να γκρεμίζεται μέσα στις φλόγες», σημειώνοντας ότι οι εργαζόμενοι που χάθηκαν «δεν είναι απλά ονόματα σε μια είδηση, αλλά άνθρωποι που ξεκίνησαν για το μεροκάματο και δεν επέστρεψαν ποτέ».

Ο πρώην πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα των εργατικών δυστυχημάτων, επισημαίνοντας ότι το 2025 έκλεισε με δεκάδες νεκρούς σε χώρους εργασίας και θέτοντας το ερώτημα «ως πότε θα θρηνούμε ανθρώπους που χάνονται κυνηγώντας την επιβίωση». Τόνισε ότι η εργασία δεν μπορεί να ταυτίζεται με τον κίνδυνο, αλλά με τη δημιουργία και την αξιοπρέπεια.

Παράλληλα, άσκησε κριτική για το επίπεδο προστασίας των εργαζομένων, τονίζοντας ότι «η ασφάλεια στους χώρους δουλειάς δεν είναι πολυτέλεια, αλλά θεμελιώδες δικαίωμα», και ότι μια οργανωμένη πολιτεία οφείλει να εγγυάται την τήρηση αυστηρών κανόνων και ελέγχων.

Κλείνοντας, ο Αλέξης Τσίπρας εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και στους συναδέλφους τους, υπογραμμίζοντας ότι είναι χρέος της Πολιτείας να διαμορφώσει ένα κράτος που θα παρέχει πραγματική ασφάλεια, ώστε καμία ζωή να μην χάνεται στον βωμό της αδιαφορίας.

