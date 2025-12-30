Τσίπρας-Καρυστιανού-Σαμαράς: Τι περιμένουν για το τελικό βήμα

Φεύγει το 2025, έρχεται το 2026, αλλά το πότε ακριβώς -ή και το εάν- θα έρθουν τα νέα σχήματα Τσίπρα, Σαμαρά και Καρυστιανού δεν μπορεί να το προβλέψει κανείς.

Οι πληροφορίες της «Π» από στενούς συνεργάτες των τριών προσώπων καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ούτε και οι ίδιοι έχουν προγραμματίσει με ακρίβεια την χρονική στιγμή που θα ανακοινώσουν την κάθοδό τους στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Δεν είναι, όμως, ίδιες οι τρεις περιπτώσεις. Καθεμιά έχει τα δικά, της, ιδιαίτερα, χαρακτηριστικά.

Ο Αλέξης Τσίπρας θεωρητικά είναι ένα βήμα μπροστά απ’ τους άλλους δύο. Θεωρητικά, γιατί το βήμα έγινε μέσω της «Ιθάκης» και της παρουσίασής της, σε πολιτικό ακροατήριο, σε Αθήνα και Πάτρα.

Οι πληροφορίες μας, από το στενό επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού, λένε πως μάλλον είναι απίθανο ν’ ανακοινωθεί νέο Κίνημα-κόμμα πριν από το Πάσχα!

Ο κ. Τσίπρας πρώτα θα «οργώσει» σχεδόν όλη την Ελλάδα με την «Ιθάκη» του, θα επιδιώξει επαφές με μεγάλα κομμάτια της κοινωνίας για να παίρνει κλίμα και μετά, εφόσον πάρει την οριστική του απόφαση, θα ξεκινήσει το αμιγώς πολιτικό σκέλος, δηλαδή προγράμματα σε βασικούς τομείς, τα πρόσωπα που θα είναι η βιτρίνα του Κινήματος και το νέο στελεχιακό δυναμικό.

«Δεν βιάζεται ο κ. Τσίπρας. Δεν πρόκειται να κάνει μεγάλα και αβίαστα άλματα. Θα βαδίζει σταθερά και στοχευμένα» εξήγησε στην «Π» εξ απορρήτων συνεργάτης του.

Για να το απλοποιήσουμε ακόμα περισσότερο: ο Αλέξης Τσίπρας επιδιώκει και ονειρεύεται μια μεγάλη επιστροφή! Αλλά δεν πρόκειται να παρασυρθεί. Αν δεν πειστεί, από τις επαφές που θα έχει, από την περιρρέουσα πολιτική ατμόσφαιρα, από τις δημοσκοπήσεις, ότι στις επόμενες εκλογές θα έχει σίγουρα το 2 μπροστά από το ποσοστό του κόμματός του, δεν θα το πάει μέχρι τέλους! Θα ξεκινήσει την τελική αντεπίθεση μόνο όταν θα νιώσει σίγουρος πως με το ποσοστό που θα λάβει στις εκλογές θα μπορεί να παίξει τον ρόλο του βασικού παίκτη των μετεκλογικών εξελίξεων.

Από το επιτελείο του, επίσης, διαψεύδεται κατηγορηματικά το σενάριο που διακινείται μέρες τώρα, ότι περιμένει να δει και τι θα κάνει η Μαρία Καρυστιανού και ότι εάν τελικά η «μάνα των Τεμπών» προχωρήσει σε πολιτική κίνηση, ενδεχομένως να κάνει πίσω αυτός…

Περιμένει το φάκελο Νο2 για τον ΟΠΕΚΕΠΕ…

Ο Αντώνης Σαμαράς εξακολουθεί να κρατάει κλειστά τα χαρτιά του. Μετά τη συνέντευξή του στον ANT1 και κάποιες εμβόλιμες παρεμβάσεις του με στόχο την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν έχει δώσει ξανά σαφές στίγμα. Ανθρωποι που κινούνται στο πολύ στενό περιβάλλον του επισημαίνουν δύο παραμέτρους: πρώτον, ότι περιμένει τις όποιες εξελίξεις με τον 2ο φάκελο του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί εάν ισχύει η φημολογία ότι πρόκειται για πολύ πιο «βαρύ» απ’ τον πρώτο φάκελο, ίσως οδηγηθούμε σε ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις μετά το Πάσχα! Πιο απλά: ο κ. Σαμαράς περιμένει μήπως η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεχθεί τη χαριστική βολή στο προσεχές διάστημα, κάτι που εάν συμβεί, θα τον κρατήσει εκτός κάθε πολιτικής κίνησης! Ο πρώην πρωθυπουργός δεν θέλει να τα βάλει με τη ΝΔ, αλλά μόνο με την κυβέρνηση Μητσοτάκη!

Εάν, όμως, δεν προκύψει μια τέτοιου είδους εξέλιξη μέσω Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τότε οι πιθανότητες να «πατήσει το κουμπί» για νέο κόμμα ο κ. Σαμαράς θα αυξηθούν πολύ.

Μετά την έναρξη της δίκης θα κάνει ό,τι κάνει…

Η Μαρία Καρυστιανού έδωσε πριν από λίγες μέρες ένα πιο σαφές, έστω και λιγάκι θολά ακόμα, πολιτικό στίγμα. Μίλησε ευθέως για σκέψη και πιθανότητα δημιουργίας πολιτικού φορέα. Οι πληροφορίες της «Π» λένε ότι την τελική κίνησή της θα την κάνει μετά την έναρξη της πολύκροτης δίκης των Τεμπών, τον Μάρτιο. Σε καμία περίπτωση νωρίτερα. Αφενός θα έχει μέχρι τότε μια πιο καθαρή εικόνα των πολιτικών εξελίξεων σε όλα τα μέτωπα, αφετέρου, μόλις αρχίσει η δίκη, η πλευρά της κ. Καρυστιανού εκτιμά πως θα ενεργοποιηθεί ξανά σε μέγιστο βαθμό το κοινωνικό συναίσθημα, με ό,τι αυτό σημαίνει, και το σκηνικό θα είναι υπέρ της. Είναι, πάντως, και εδώ προφανές, και δεν έχει διαψευστεί από την ίδια, ότι αντίπαλό της θεωρεί την κυβέρνηση Μητσοτάκη και όχι συλλήβδην τη ΝΔ…

Σε δύο πολύ πρόσφατες συνεντεύξεις της, η κ. Καρυστιανού παραδέχθηκε ότι στόχος της είναι «ένα νέο κόμμα με σημαία τη δήμευση των περιουσιών διεφθαρμένων πολιτικών», ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, ότι το εγχείρημα δεν θα γίνει βιαστικά: «Θα ιδρύσουμε το κίνημα στη σωστή στιγμή».

«Η χώρα παραμένει μη διακυβερνήσιμη…»

Μέσα σε αυτό το τόσο ρευστό πολιτικά σκηνικό, έχει βαρύνουσα σημασία η άποψη που διατύπωσε ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Ευάγγελος Βενιζέλος, σε συνέντευξή του στο «Βήμα της Κυριακής».

Αφού έβαλε τέλος στη σεναριολογία για πιθανή συμμετοχή του στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, αλλά και στο ενδεχόμενο να αναλάβει την πρωθυπουργία σε μία κυβέρνηση συνεργασίας (λέγοντας «υποψήφιοι πρωθυπουργοί είναι οι αρχηγοί των κομμάτων», επανέλαβε την ηχηρή διαπίστωσή του πως «η χώρα είναι μη διακυβερνήσιμη», προβλέποντας ότι δεν θα προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση.

«Το ζήτημα της διακυβερνησιμότητας προηγείται όλων των θεσμικών ζητημάτων. Η χώρα είναι μη διακυβερνήσιμη όχι γιατί δεν έχει νόμιμη κυβέρνηση ή γιατί δεν μπορεί να αποκτήσει μετά τις εκλογές μια άλλη νόμιμη κυβέρνηση, που όλα δείχνουν ότι δεν θα είναι μονοκομματική αλλά συνεργασίας. Η χώρα είναι μη διακυβερνήσιμη γιατί το πολιτικό σύστημα, η κοινωνία των πολιτών, οι παραγωγικές δυνάμεις, οι διανοούμενοι αδυνατούν να οργανώσουν έναν εθνικό διάλογο που θα οδηγήσει σε επικαιροποίηση της εθνικής στρατηγικής και σε ανασύσταση του κοινωνικού συμβολαίου που διεφθάρη την περίοδο της κρίσης και δεν ανανεώθηκε μετά τη λεγόμενη επιστροφή στην κανονικότητα».

