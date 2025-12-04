Τσίπρας: Προαναγγελία νέου κόμματος για την επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης

Υπότιτλος: Στην παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» ο πρώην πρωθυπουργός υπερασπίστηκε τη διακυβέρνησή του, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και μίλησε για τη «ριζική ανασύνθεση» του προοδευτικού χώρου

Ένα σαφές πολιτικό στίγμα για την «επόμενη ημέρα» έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας από το κατάμεστο θέατρο «Παλλάς», στο πλαίσιο της παρουσίασης του νέου βιβλίου του «Ιθάκη». Η θεαματική του είσοδος, υπό τις επευφημίες του κόσμου, έδωσε τον τόνο μιας ομιλίας με έντονο πολιτικό περιεχόμενο, στην οποία υπερασπίστηκε το έργο της κυβέρνησής του και εξαπέλυσε σφοδρή –έστω και χωρίς ονομαστικές αναφορές– επίθεση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Ο πρώην πρωθυπουργός μίλησε για την ανάγκη «ριζικής ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου», με στόχο τη δημιουργία μιας «προγραμματικά συμπαγούς και αποφασισμένης προοδευτικής παράταξης», ικανής να διεκδικήσει με αξιώσεις την εξουσία στις επόμενες εκλογές.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τους χιλιάδες πολίτες που έσπευσαν να προμηθευτούν το βιβλίο του, κάνοντας λόγο για ένα «μήνυμα ότι η ιστορία δεν αποτελεί μονοπώλιο των νικητών». Όπως σημείωσε, «η μνήμη του χθες είναι ταυτόχρονα και η μνήμη του αύριο», δίνοντας έτσι τον συμβολισμό της «Ιθάκης» ως αφετηρία μιας νέας πολιτικής διαδρομής.

«Δεν είμαι απλώς αμετανόητος – είμαι υπερήφανος»

Αναφερόμενος στην περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε βολές κατά των προηγούμενων κυβερνήσεων, τις οποίες κατηγόρησε για τη χρεοκοπία της χώρας και την εκτίναξη της ανεργίας, ενώ υποστήριξε ότι η δική του κυβέρνηση κατάφερε –σε αντίθεση με τους προκατόχους της– να οδηγήσει τη χώρα εκτός μνημονίων.

«Για όσα προσπαθήσαμε και καταφέραμε, δεν είμαι απλώς αμετανόητος. Είμαι υπερήφανος», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι θεωρεί τη δική του διακυβέρνηση ως την «εντιμότερη στη σύγχρονη πολιτική ιστορία του τόπου».

Σφοδρή κριτική στη σημερινή κυβέρνηση

Ο κ. Τσίπρας άσκησε σκληρή κριτική στη σημερινή κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για «γενικευμένη διαφθορά», «παράλυση του κράτους δικαίου» και «κοινωνική ασφυξία». Επικαλέστηκε συγκεκριμένες υποθέσεις που, όπως είπε, ενισχύουν το αίσθημα αδικίας και ανασφάλειας στην κοινωνία, καταλήγοντας στη φράση: «Δεν έχουμε μια κυβέρνηση που κάνει λάθος. Έχουμε μια λάθος κυβέρνηση».

Οι τέσσερις πυλώνες του «Εθνικού Σχεδίου Αναγέννησης»

Στο σκέλος των προτάσεων, παρουσίασε ένα «Ολιστικό Εθνικό Σχέδιο Αναγέννησης», το οποίο στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες:

Ανάπτυξη

Αναδιανομή

Ασφάλεια

Ανθεκτικότητα

Μεταξύ άλλων, πρότεινε την καθιέρωση «πατριωτικής εισφοράς» για τα πολύ υψηλά εισοδήματα, η οποία θα κατευθύνεται αποκλειστικά σε δράσεις στήριξης της νέας γενιάς και κυρίως της νεανικής στέγης.

Κάλεσμα για «πολιτικό Big Bang» και Νέα Μεταπολίτευση

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη μιας «Νέας Μεταπολίτευσης», την οποία περιέγραψε ως ένα πολιτικό «Big Bang» που θα αναδιαμορφώσει ριζικά τους σημερινούς συσχετισμούς. Τόνισε ότι ένα δημοκρατικό σύστημα δεν μπορεί να λειτουργεί χωρίς ουσιαστικό αντίπαλο δέος στην εκάστοτε κυβέρνηση, σημειώνοντας πως σήμερα υπάρχει σοβαρό έλλειμμα αξιόπιστης εναλλακτικής πρότασης εξουσίας.

Παράλληλα, δεν δίστασε να ασκήσει κριτική και στον κατακερματισμό του προοδευτικού χώρου, λέγοντας ότι κυριαρχούν μικροκομματικές σκοπιμότητες και προσωπικές φιλοδοξίες, γεγονός που εντείνει την κοινωνική απογοήτευση.

«Παραιτήθηκα από τη Βουλή, όχι από τον αγώνα»

Ο Αλέξης Τσίπρας εξήγησε την επιλογή του να αποχωρήσει από τη Βουλή, διευκρινίζοντας ότι ήταν μια συνειδητή πράξη αποστασιοποίησης από ένα σύστημα που, όπως ανέφερε, «δεν αποτελεί μέρος της λύσης, αλλά του προβλήματος». Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν παραιτείται από την πολιτική και κοινωνική δράση και κάλεσε σε διαδικασίες «επανίδρυσης» της δημοκρατικής παράταξης.

Ποιοι έδωσαν το «παρών»

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, καθώς και περίπου 30 βουλευτές των δύο κομμάτων. Ο χώρος του θεάτρου ήταν κατάμεστος, ενώ εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν και εκτός του κτιρίου, καθώς δεν εξασφάλισαν είσοδο.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Τσίπρας έκανε λόγο για μια «εκδήλωση προσδοκίας» και για ένα «νέο ταξίδι» που, όπως είπε, μπορεί να οδηγήσει τη χώρα «στις καθαρές θάλασσες της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας».

