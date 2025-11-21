Τσιτσιπάς: Νέα διάσταση από τη μητέρα του για την κλήση – «Μάλλον δεν οδηγούσε ο Στέφανος» ΒΙΝΤΕΟ

Η υπόθεση της κλήσης για υπερβολική ταχύτητα που βεβαιώθηκε στο όνομα του Στέφανου Τσιτσιπά επανέρχεται με νέα στοιχεία, αυτή τη φορά από τη μητέρα του. Η Τζούλια Σαλνίκοβα υποστηρίζει πως ο κορυφαίος τενίστας πιθανότατα δεν ήταν στο τιμόνι τη στιγμή της παράβασης, ενώ ο δικηγόρος του επιβεβαιώνει πως άλλος οδηγούσε.

Τσιτσιπάς: Νέα διάσταση από τη μητέρα του για την κλήση - «Μάλλον δεν οδηγούσε ο Στέφανος» ΒΙΝΤΕΟ
21 Νοέ. 2025 11:35
Pelop News

Παρότι η κλήση για υπερβολική ταχύτητα είχε γίνει γνωστή από τις προηγούμενες ημέρες, νέα τροπή δίνουν οι δηλώσεις της μητέρας του Στέφανου Τσιτσιπά. Η Τζούλια Σαλνίκοβα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ο γιος της να μην οδηγούσε το αυτοκίνητο όταν καταγράφηκε η παράβαση, ενώ ο δικηγόρος του τενίστα επιβεβαιώνει ότι οι κάμερες δεν κατέγραψαν εκείνον στη θέση του οδηγού.

Μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η ίδια εξέφρασε αμφιβολίες για το αν ο Στέφανος ήταν αυτός που οδηγούσε το συγκεκριμένο όχημα τη στιγμή της παράβασης:
«Ο Στέφανος είναι στην Αφρική, κάνει διακοπές. Πριν δύο μήνες που έγινε αυτό, ήταν στην Ελλάδα ο Στέφανος; Είναι μακριά. Μάλλον οδηγούσε άλλος», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η κ. Σαλνίκοβα αναφέρθηκε και στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις, υπενθυμίζοντας ότι ο τενίστας μπαίνει άμεσα σε προετοιμασία ενόψει του ταξιδιού του στην Αυστραλία τον Δεκέμβριο. Παράλληλα, μίλησε για το γνωστό πάθος του γιου της για τα αυτοκίνητα, αποκαλύπτοντας ότι ο ίδιος έχει χαρίσει αυτοκίνητα στους γονείς του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η παράβαση καταγράφηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο και προβλέπει πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για έναν χρόνο.

Ο δικηγόρος του τενίστα, Θανάσης Παπαθανασίου, επιβεβαίωσε την ύπαρξη της κλήσης, αλλά τόνισε ότι «τη στιγμή που καταγράφηκε το όχημα από τις κάμερες, ο Στέφανος δεν ήταν στο τιμόνι».

Έτσι, το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο ποιος βρισκόταν πίσω από το τιμόνι και πώς χειρίζεται η πλευρά του αθλητή την υπόθεση.


