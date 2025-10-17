Τσίτζίνα: Η κρυμμένη γοητεία του Πάρνωνα

Η σημερινή μας επιλογή αφορά έναν ελληνικό ορεινό προορισμό, το χωριό Τσίντζινα, (ή Πολύδροσο) Λακωνίας που βρίσκεται σε υψόμετρο 1.100 μέτρων σε έναν από τους πιο ορεινούς οικισμούς της Πελοποννήσου. Το χωριό, χτισμένο στη συμβολή δύο ρεμάτων και περιτριγυρισμένο από κατάφυτες πλαγιές με έλατα και ορεινά πεύκα, έμοιαζε σαν ζωγραφιά βγαλμένη από παραμύθι και είναι ιδανικό για όσους θέλουν να ξεφύγουν από τη βαβούρα.

Εδώ, από τη Βυζαντινή Εποχή και την Τουρκοκρατία, άνθησε ένας οικισμός που έσφυζε από ζωή και οικονομική δραστηριότητα. Κτηνοτροφία, καλλιέργεια σιτηρών, νερόμυλοι, βυρσοδεψία και κατασκευή βαρελιών συνέθεταν το μωσαϊκό μιας αυτάρκους κοινότητας.

Το επιβλητικό κτίριο του παλιού Δημοτικού Σχολείου Αρρένων, που θεμελιώθηκε το 1891 με δωρεά του ευεργέτη Ιωάννη Γρηγορίου, στέκει ακόμη περήφανο στην κεντρική πλατεία. Τα αιωνόβια πλατάνια που το περιβάλλουν μοιάζουν να είναι οι αιώνιοι φρουροί του, μάρτυρες της μετάβασης από την εποχή που φιλοξενούσε μαθητές μέχρι τη μετατροπή του σε ξενώνα τη δεκαετία του 1960. Παρότι σήμερα το κτίριο παραμένει αναξιοποίητο, η παρουσία του είναι ένα ζωντανό κομμάτι της τοπικής ιστορίας.

Αξίζει μια επίσκεψη στο Mοναστήρι των Αγίων Αναργύρων, ένα ιστορικό μνημείο που θεμελιώθηκε τον 13ο αιώνα. Η διαδρομή προς το μοναστήρι είναι μια εμπειρία που σε μαγεύει, καθώς διασχίζεις ένα μοναδικό ελατόδασος που σε οδηγεί σε ένα γαλήνιο οροπέδιο.

Το χωριό είναι ιδανικό για όσους αγαπούν την πεζοπορία. Εννέα σηματοδοτημένα μονοπάτια έχουν την αφετηρία τους εδώ, άλλα πιο δύσκολα και άλλα πιο βατά, που οδηγούν μέσα στο δάσος και καταλήγουν σε εκκλησάκια ή πηγές.

Το Κελί, ένα ακόμη μικρό ξωκκλήσι αφιερωμένο στην Παναγία Κελιώτισσα, με την ομώνυμη πηγή, αξίζει την ανηφόρα· από εδώ μπορείτε επίσης να φτάσετε και στην Αγία Μαρίνα.

