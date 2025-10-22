Τσώκος: «Αμεσα ξεκινούν τα έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης της Αχαΐας»

Συνάντηση του Πολιτευτή ΝΔ Αχαΐας Ανδρέα Τσώκου με τον Γενικό Γραμματέα Δασών Υπουργείου Περιβάλλοντος Στάθη Σταθόπουλο.

 

22 Οκτ. 2025 9:45
Pelop News

Με τον Γενικό Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Στάθη Σταθόπουλο, συναντήθηκε ο Πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα, Ανδρέας Τσώκος, με κύριο αντικείμενο την άμεση δρομολόγηση έργων πρόληψης και αντιπλημμυρικής προστασίας.

Η ανάγκη για αντιπλημμυρική θωράκιση στην Αχαΐα είναι επιτακτική, ιδίως μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές. Ο Πολιτευτής της ΝΔ Αχαΐας, Ανδρέας Τσώκος, βρίσκεται σε εγρήγορση και άμεση συνεργασία με τους κυβερνητικούς φορείς, ώστε να διασφαλιστεί η ταχύτατη έναρξη των έργων πρόληψης και να θωρακιστεί η περιοχή στον δρόμο της αποκατάστασης και της ανάπτυξης.

Ο Ανδρέας Τσώκος, μετά το πέρας της συνάντησης, ανέφερε τα εξής:
«Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την Αχαΐα, η αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα, καθώς η έλλειψή της καθιστά το έδαφος ιδιαίτερα ευάλωτο σε ακραία καιρικά φαινόμενα.
Είχαμε μια ιδιαίτερα παραγωγική συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Δασών Στάθη Σταθόπουλο και αναφερθήκαμε σε συγκεκριμένες ενέργειες.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Ολοκλήρωση Μελετών: Έχουν ήδη ολοκληρωθεί δύο κρίσιμες μελέτες για την εκτέλεση αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων. Οι μελέτες αφορούν περιοχές του αστικού ιστού στον Δήμο Πατρέων (Συχαινά και Γηροκομειό), καθώς και στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας.

2. Άμεση Εκκίνηση Εργασιών: Η υλοποίηση των εργασιών πρόκειται να ξεκινήσει άμεσα, από τα τέλη Οκτωβρίου έως τις αρχές Νοεμβρίου, με στόχο την πρόληψη και τη θωράκιση της περιοχής εν όψει της επερχόμενης χειμερινής περιόδου.

3. Παρεμβάσεις: Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν περιλαμβάνουν την κατασκευή κορμοφραγμάτων και μικρών φραγμάτων.

4. Ενίσχυση Δασικών Υπηρεσιών: Τέλος, αναμένεται έως το τέλος του έτους να παραδοθούν στις δασικές υπηρεσίες της περιοχής νέα οχήματα, κίνηση που θα διευκολύνει και ενισχύει σημαντικά το έργο τους στην επιτήρηση και την αντιμετώπιση κινδύνων.

Για την ασφάλεια του τόπου μας, των συμπολιτών μας και του φυσικού περιβάλλοντός μας, οφείλουμε και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε συστηματικά, με ορίζοντα ένα καλύτερο αύριο για όλους μας».

 
