Τσουκαλάς: «Ο διάλογος με τους αγρότες είναι προσχηματικός – Η κυβέρνηση κρύβεται πίσω από τη σιωπή»

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, υποστηρίζοντας ότι ο πρωθυπουργός δεν επιδιώκει ουσιαστικό διάλογο με τους αγρότες, αλλά περιορίζεται σε προσχηματικές κινήσεις.

Όπως τόνισε σε συνέντευξή του στην ΕΡΤnews, την ώρα που κυβερνητικά στελέχη –και συγκεκριμένα ο κ. Βορίδης– απειλούν ανοιχτά τους αγρότες ότι δεν θα ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, η κυβέρνηση επιχειρεί να μετακυλήσει την ευθύνη του αδιεξόδου στους ίδιους τους παραγωγούς. «Αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι μέχρι να στηθούν τα μπλόκα, οι αγρότες ήταν ουσιαστικά «αόρατοι» για την κυβέρνηση.

Αναφερόμενος στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Τσουκαλάς χαρακτήρισε «ελληνική πρωτοτυπία» την υπαγωγή του οργανισμού στην ΑΑΔΕ, σημειώνοντας ότι σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα η φορολογική αρχή δεν είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και πιστοποίηση αγροτικών ενισχύσεων. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι λέει ψέματα όταν παρουσιάζει τη συγκεκριμένη επιλογή ως ευρωπαϊκή επιταγή, τονίζοντας πως πρόκειται για απόφαση που οδήγησε σε μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών και, τελικά, σε οικονομική ασφυξία για τους αγρότες.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ υπενθύμισε παλαιότερες δηλώσεις του ίδιου του κ. Βορίδη, όταν ως υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης το 2020 απέδιδε στην ΑΑΔΕ την ευθύνη για τους ελέγχους, υποστηρίζοντας ουσιαστικά –όπως είπε– ότι η φορολογική αρχή είχε ήδη τότε την αρμοδιότητα που σήμερα παρουσιάζεται ως λύση. «Με τα ίδια τους τα λόγια, παραδέχονται ότι το σκάνδαλο προέκυψε επειδή δεν έγιναν έλεγχοι», σχολίασε.

Στο ίδιο πλαίσιο, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «κάνει το μαύρο άσπρο» και εγκαλεί την αντιπολίτευση επειδή δεν στήριξε μια επιλογή που δεν αποτελεί ευρωπαϊκό πρότυπο. «Αντί να απολογούνται, κουνάνε και το δάχτυλο», είπε χαρακτηριστικά, καλώντας την κυβέρνηση να απαντήσει ξεκάθαρα σε πόσες χώρες της ΕΕ η φορολογική αρχή διαχειρίζεται τις αγροτικές ενισχύσεις.

Για την Εξεταστική Επιτροπή σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει συνειδητά «το δικαίωμα της σιωπής», προκειμένου να μην απαντηθούν κρίσιμα ερωτήματα. Κατηγόρησε τους βουλευτές της πλειοψηφίας ότι είτε αποφεύγουν τις ερωτήσεις είτε λειτουργούν ως συνήγοροι υπεράσπισης, όταν οι μάρτυρες προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία.

Αντίθετα, εξήρε τη στάση των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι –όπως είπε– εργάζονται μεθοδικά και με σοβαρότητα, θέτοντας ουσιαστικά ερωτήματα χωρίς προσωπικές επιθέσεις. «Κάποιοι προσπαθούν να μετατρέψουν την εξεταστική σε σόου για να μη βγει ουσία. Όμως η ουσία πρέπει να αποκαλυφθεί», ανέφερε, καταλήγοντας ότι από τις μέχρι τώρα μαρτυρίες προκύπτει πως πρόκειται για «ένα καθαρά γαλάζιο σκάνδαλο».

