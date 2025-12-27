Τσουβέλας για τον «influencer Χριστό»: «Αντί για Cayenne είχε ένα γαϊδουράκι – δίδαξε μόνο αγάπη»

Με νέα ανάρτηση επανήλθε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η χριστουγεννιάτικη αναφορά του στον Χριστό ως «μεγαλύτερο influencer», ξεκαθαρίζοντας το νόημα των λεγομένων του και απαντώντας σε όσους, όπως λέει, διαστρέβλωσαν τα λόγια του.

Τσουβέλας για τον «influencer Χριστό»: «Αντί για Cayenne είχε ένα γαϊδουράκι – δίδαξε μόνο αγάπη»
27 Δεκ. 2025 13:00
Pelop News

Σε διευκρινιστική ανάρτηση προχώρησε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, μετά τον θόρυβο που προκάλεσε η χριστουγεννιάτικη δημοσίευσή του στο Facebook, στην οποία χαρακτήριζε τον Χριστό ως τον «μεγαλύτερο influencer».

Ο stand-up comedian, ανήμερα των Χριστουγέννων, είχε γράψει ότι ο Χριστός «χάραξε τον χρόνο» και «είχε μόλις 12 followers», θέλοντας –όπως εξηγεί τώρα– να αναδείξει τη διαχρονική επιρροή, την ταπεινότητα και το μήνυμα αγάπης που δίδαξε. Η ανάρτηση κατέβηκε λίγο αργότερα, ωστόσο οι αντιδράσεις δεν άργησαν να έρθουν.

Με νέα του δημοσίευση, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας απευθύνθηκε σε όσους τον ύβρισαν, ξεκαθαρίζοντας ότι ο όρος «influencer» χρησιμοποιήθηκε με την κυριολεκτική του έννοια, δηλαδή της επιρροής. «Αντί για Cayenne είχε ένα γαϊδουράκι και δίδαξε μόνο αγάπη», έγραψε χαρακτηριστικά, αντιπαραβάλλοντας τη σύγχρονη ματαιοδοξία με την ταπεινότητα του Χριστού.

Παράλληλα, άσκησε κριτική σε όσους –όπως σημειώνει– διαστρέβλωσαν σκόπιμα τα λόγια του και κινήθηκαν από μίσος, τονίζοντας πως αυτή θα είναι η μοναδική του απάντηση στο θέμα. «Οκ να δεχτώ πως δεν αρέσω σε όλους, αλλά όχι να διαστρεβλώνετε αυτά που διαβάζετε», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν πρόκειται να συνεχίσει τον διάλογο γύρω από το ζήτημα.

Τσουβέλας για τον «influencer Χριστό»: «Αντί για Cayenne είχε ένα γαϊδουράκι – δίδαξε μόνο αγάπη»

Ο ίδιος έκλεισε την ανάρτησή του παραθέτοντας απόσπασμα από την Καινή Διαθήκη, υπογραμμίζοντας ξανά το μήνυμα της αγάπης και της συγχώρεσης, που –όπως τονίζει– ήταν και ο μοναδικός σκοπός της αρχικής του τοποθέτησης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:12 Πάτρα: Δράση αλληλεγγύης από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αχαΐας για την «Κιβωτό της Αγάπης»
13:00 Τσουβέλας για τον «influencer Χριστό»: «Αντί για Cayenne είχε ένα γαϊδουράκι – δίδαξε μόνο αγάπη»
12:48 Πήγε να τραβήξει όπλο στον έλεγχο: Σύλληψη 36χρονου με πιστόλι «γεμάτο» στο κέντρο της Αθήνας
12:36 Επιστροφή στα μπλόκα: Αγρότες κλείνουν δρόμους και τελωνεία – Κλιμάκωση κινητοποιήσεων μετά την Πρωτοχρονιά
12:24 Ροδόπη: Το 7χρονο παιδί είχε κινητικά προβλήματα – Από εισπνοή μονοξειδίου του άνθρακα ο θάνατός του
12:20 H Παναχαϊκή πρώτα θέλει έμπειρους και μετά ταλέντα
12:12 Γιώργος Μαζωνάκης: «Φτάνει» – Το μήνυμα για όσους νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή μου ΒΙΝΤΕΟ
12:00 Ένταση στον αέρα του Action 24: Αποχώρησε ο Χρήστος Γιαννούλης μετά από καβγά με τη Σοφία Βούλτεψη ΒΙΝΤΕΟ
11:51 Αγρίνιο: Πήγαν με ταξί, τον έβγαλαν έξω και τον ξυλοκόπησαν – 17χρονος στο νοσοκομείο
11:49 Eυρωλίγκα: Η πράσινη απάντηση και η ερυθρόλευκη αναζήτηση!
11:48 Ελεγχόμενη φωτιά για την πρόληψη πυρκαγιών: Πώς η Ελλάδα θεσμοθετεί για πρώτη φορά την προδιαγεγραμμένη καύση
11:36 «Ξύπνησα μέσα στους πόνους»: Ο 22χρονος Άγγελος ζητά να βρεθεί ο οδηγός που τον εγκατέλειψε στο Πικέρμι ΒΙΝΤΕΟ
11:26 Βαρδούσια: Ποιοι ήταν οι τέσσερις ορειβάτες που βρέθηκαν θαμμένοι κάτω από το χιόνι – Και δεύτερος “δεσμός” με την Πάτρα
11:24 Λάρισα: Νεκρός 53χρονος στην πυλωτή πολυκατοικίας, τι δείχνουν τα στοιχεία
11:12 Ρωσικοί πύραυλοι στο Κίεβο πριν τη συνάντηση Βολοντίμιρ Ζελένσκι – Ντόναλντ Τραμπ: Κρίσιμες διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο
11:00 Άγιος Δημήτριος: Σκύλος γλιτώνει στο παρά πέντε όταν καταρρέει αυλή από τη νεροποντή ΒΙΝΤΕΟ
10:55 Ετοιμες για πρόκριση οι Νέες Γυναίκες της ΝΕΠ
10:48 Λένα Δροσάκη για τον γιο της: «Η σχέση μας χτίζεται μέρα με τη μέρα» – Τα Χριστούγεννα που άλλαξαν τη ζωή της
10:36 Οι αεροπορικές βάσεις Αράξου και Ανδραβίδας θωρακίζουν την εθνική ασφαλεια: Ανατολική Μεσόγειος μέσω… Δυτικής Ελλάδας
10:29 Καταδίωξη στην Εθνική Αντιρρίου–Ιωαννίνων: Δεν σταμάτησε σε έλεγχο, έτρεχε με επικίνδυνους ελιγμούς και συνελήφθη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27-28/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ