Τσουβέλας για τον «influencer Χριστό»: «Αντί για Cayenne είχε ένα γαϊδουράκι – δίδαξε μόνο αγάπη»

Σε διευκρινιστική ανάρτηση προχώρησε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, μετά τον θόρυβο που προκάλεσε η χριστουγεννιάτικη δημοσίευσή του στο Facebook, στην οποία χαρακτήριζε τον Χριστό ως τον «μεγαλύτερο influencer».

Ο stand-up comedian, ανήμερα των Χριστουγέννων, είχε γράψει ότι ο Χριστός «χάραξε τον χρόνο» και «είχε μόλις 12 followers», θέλοντας –όπως εξηγεί τώρα– να αναδείξει τη διαχρονική επιρροή, την ταπεινότητα και το μήνυμα αγάπης που δίδαξε. Η ανάρτηση κατέβηκε λίγο αργότερα, ωστόσο οι αντιδράσεις δεν άργησαν να έρθουν.

Με νέα του δημοσίευση, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας απευθύνθηκε σε όσους τον ύβρισαν, ξεκαθαρίζοντας ότι ο όρος «influencer» χρησιμοποιήθηκε με την κυριολεκτική του έννοια, δηλαδή της επιρροής. «Αντί για Cayenne είχε ένα γαϊδουράκι και δίδαξε μόνο αγάπη», έγραψε χαρακτηριστικά, αντιπαραβάλλοντας τη σύγχρονη ματαιοδοξία με την ταπεινότητα του Χριστού.

Παράλληλα, άσκησε κριτική σε όσους –όπως σημειώνει– διαστρέβλωσαν σκόπιμα τα λόγια του και κινήθηκαν από μίσος, τονίζοντας πως αυτή θα είναι η μοναδική του απάντηση στο θέμα. «Οκ να δεχτώ πως δεν αρέσω σε όλους, αλλά όχι να διαστρεβλώνετε αυτά που διαβάζετε», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν πρόκειται να συνεχίσει τον διάλογο γύρω από το ζήτημα.

Ο ίδιος έκλεισε την ανάρτησή του παραθέτοντας απόσπασμα από την Καινή Διαθήκη, υπογραμμίζοντας ξανά το μήνυμα της αγάπης και της συγχώρεσης, που –όπως τονίζει– ήταν και ο μοναδικός σκοπός της αρχικής του τοποθέτησης.

