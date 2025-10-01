«Τύλιξαν» τον προπονητή της Παναχαϊκής σε μία κόλλα χαρτί! Ο λόγος

Καμπάνα τεσσάρων αγωνιστικών στον Λεωνίδα Κυβελίδη

01 Οκτ. 2025 20:05
Πρόβλημα από το…πουθενά για την Παναχαϊκή ενόψει ΠΑΣ Πύργου. Συγκεκριμένα η πειθαρχική επιτροπή της ΕΠΟ επέβαλλε ποινή τεσσάρων αγωνιστικών τον Λεωνίδα Κυβελίδη, για τα όσα αναφέρθηκαν στο Φ.Α. ότι είπε στον διαιτητή του αγώνα Κυπέλλου με τον Πανθουριακό.

Θυμίζουμε ότι η Παναχαϊκή θα παίξει μετά το ματς στον Πύργο, θα αγωνιστεί στη Ζάκυνθο με την ομώνυμη ομάδα και ακολούθως με τον Πανθουριακό εντός έδρας. Αυτά θα είναι λογικά τα παιχνίδια που θα χάσει ο Κυβελίδης, αφού έχει ήδη εκτίσει μία αγωνιστική από την ποινή του, καθώς ήταν στην κερκίδα στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Ερμή Μελιγούς.

 
