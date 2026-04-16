Τύπος και Υπογραμμός: Το Ευαγγέλιο του τουρκικού ΥΠΕΞ

* Ο Κώστας Λαμπρόπουλος είναι αρχισυντάκτης της εφημερίδας «Πελοπόννησος», συντονιστής του Peloponnisos FM 103,9, καθηγητής δημοσιογραφίας και συγγραφέας.

16 Απρ. 2026 15:31
Οσοι έχετε διαβάσει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι πρώτοι στίχοι αφορούν τη διαδοχή των Πατριαρχών των Εβραίων στο βάθος των αιώνων. Τουτέστιν… «Αβραάμ εγέννησε Ισαάκ, Ισαάκ εγέννησε Ιακώβ, ο δε Ιακώβ εγέννησε τον Ιούδαν και τους αδελφούς αυτού», κ.ο.κ.
Αν δεχτούμε ότι ο Ερντογάν είναι ο… Πατριάρχης της σημερινής αναθεωρητικής Τουρκίας με τις «Γαλάζιες Πατρίδες», τα παράνομα τουρκολιβυκά σύμφωνα, τις «μπούκες» στη Συρία και το διπλό παιχνίδι μεταξύ Ανατολής και της Δύσης, τότε το δικό του… Ευαγγέλιο πάει ως εξής: «Αμπντουλάχ Γκιούλ εγέννησε Αλί Μπαμπατζάν, Αλί Μπαμπατζάν εγέννησε Αχμέτ Νταβούτογλου, Αχμέτ Νταβούτογλου εγέννησε Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο δε Μεβλούτ Τσαβούσογλου εγέννησε τον Χακάν Φιντάν και τα πολιτικά τέκνα αυτού».

Με απλά ρωμέικα: Από το καλό… στο καλύτερο!

Ο Γκιούλ είναι εκείνος που προτρέπει στις μέρες μας την Ελλάδα να κάνει… γαργάρα (συγγνώμη για την αργκό) τα εθνικά της δίκαια: «Να αποσύρουμε από κοινού 12 μίλια και casus belli». Ο Αλί Μπαμπατζάν ήταν -και προφανώς παραμένει- σκληροπυρηνικός για τα της Θράκης (του ξέφυγε, βέβαια, εκείνη η πολυσυζητημένη ατάκα «κάποτε δανείζαμε λεφτά στην Ελλάδα, τώρα ο Ερντογάν ζητάει δανεικά από τους Αραβες»). Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου… «το φυσάει και δεν κρυώνει» ακόμη εκείνο το χουνέρι που του έκανε ο Νίκος Δένδιας μέσα στην Αγκυρα. Και ο Χακάν Φιντάν, που -συγχωρήστε με!- θυμίζει φατσικά ιδεολόγο του ΚΚΕ Εσωτερικού άλλων εποχών (ή στην καλύτερη… μέλος της κλαδικής του ΠΑΣΟΚ των ΄80ς), ξύπνησε μια ωραία πρωία και του θυμήθηκε να απειλήσει τον ελληνισμό με πόλεμο εξαιτίας της συμμαχίας με το Ισραήλ. Λες και θα ρωτάγαμε τον άνθρωπο που η Μοσάντ κατηγόρησε κάποτε ότι είχε διαβιβάσει ευαίσθητες πληροφορίες της CIA στο Ιράν, με ποιους θα πίνουμε… τέιον και τζιτζιμπύρα. Η ελλαδίτικη απάντηση στον Αγκυριώτη Τούρκο ΥΠΕΞ ήταν άμεση και ήρθε με την Ανάσταση, το πασχαλινό αβγό και τον πατροπαράδοτο οβελία και τα σχετικά απεριτίφ: «Τράβα πιες κάνα σερμπέτι να στανιάρεις!».

Ζητάμε και πάλι συγγνώμη αν όλα τα παραπάνω μας χαρακτηρίσουν κι εμάς… εθνίκια ή λάτρεις των ΟΥΚ, απλά είναι καλύτερα να ξεκαθαρίζεις τη θέση σου εγκαίρως, παρά όταν αρχίσουν να πετούν drones και πύραυλοι πάνω από τα κεφάλια μας (ή από τα κεφάλια τους…). Γιατί φιρί-φιρί το πάνε κάποιοι, όπως ακριβώς κάνουν και τα συμπαθέστατα τετράποδα όταν ξύνονται στη γκλίτσα του τσοπάνη. Μια πονηριά η αλεπουδίτσα, δυο, τρεις και… τσουπ, πιάνεται η ίδια στη φάκα που πάει να στήσει.

Πέρα, όμως, από το χιούμορ και τις «ελαφρότητες»: Το Ισραήλ έχει ερεθίσει την Τουρκία, η οποία νιώθει ξεκάθαρα απομονωμένη. Και τα περιθώρια για νέες κουτοπονηριές έχουν στενέψει επικίνδυνα για τους «μπατζανάκηδες»…

