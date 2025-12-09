Τύρναβος: 19χρονη κατήγγειλε 21χρονο για απόπειρα βιασμού
Ο νεαρός κλήθηκε από τους αστυνομικούς και στην κατάθεσή του αρνήθηκε το συμβάν παρουσιάζοντας μία εντελώς διαφορετική εκδοχή από αυτήν της κοπέλας
Μία 19χρονη γυναίκα κατήγγειλε για απόπειρα βιασμού 21χρονο στον Τύρναβο της Θεσσαλίας.
«Δεν θα σας πω τι θα έκανα» είπε στους αστυνομικούς ο θρασύτατος 37χρονος που συνελήφθη με τα καλάσνικοφ
Σύμφωνα με πληροφορίες του paidis.com η καταγγελία έγινε το βράδυ της Δευτέρας από την κοπέλα και αφορούσε επίθεση που, όπως υποστηρίζει, έγινε την Κυριακή μέσα στο αυτοκίνητο του καταγγελλόμενου.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο νεαρός κλήθηκε από τους αστυνομικούς και στην κατάθεσή του αρνήθηκε το συμβάν παρουσιάζοντας μία εντελώς διαφορετική εκδοχή από αυτήν της κοπέλας.
Για το συμβάν σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ ο 21χρονος δεν συνελήφθη αφού έχει παρέλθει το όριο του αυτοφώρου.
