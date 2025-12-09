Τύρναβος: 19χρονη κατήγγειλε 21χρονο για απόπειρα βιασμού

Ο νεαρός κλήθηκε από τους αστυνομικούς και στην κατάθεσή του αρνήθηκε το συμβάν παρουσιάζοντας μία εντελώς διαφορετική εκδοχή από αυτήν της κοπέλας

09 Δεκ. 2025 18:43
Pelop News

Μία 19χρονη γυναίκα κατήγγειλε για απόπειρα βιασμού 21χρονο στον Τύρναβο της Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του paidis.com η καταγγελία έγινε το βράδυ της Δευτέρας από την κοπέλα και αφορούσε επίθεση που, όπως υποστηρίζει, έγινε την Κυριακή μέσα στο αυτοκίνητο του καταγγελλόμενου.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο νεαρός κλήθηκε από τους αστυνομικούς και στην κατάθεσή του αρνήθηκε το συμβάν παρουσιάζοντας μία εντελώς διαφορετική εκδοχή από αυτήν της κοπέλας.

Για το συμβάν σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ ο 21χρονος δεν συνελήφθη αφού έχει παρέλθει το όριο του αυτοφώρου.

