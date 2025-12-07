Τζαμάκος: “Oι παίκτες μου έδειξαν χαρακτηρα”

Περιχαρής ήταν μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής του Απόλλωνα Κώστας Τζαμάκος, ο οποίος έγινε ένα «κουβάρι» με τους συνεργάτες του και με τους φιλάθλους.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, ο πατρινός τεχνικός, δήλωσε τα εξής: «Ηταν ένα τοπικό ντέρμπι, όπου οι παίκτες μου έδειξαν χαρακτήρα στα δύσκολα και τους αξίζουν μπράβο. Ηταν μια σημαντική νίκη που μας κρατά στην κορυφή της βαθμολογίας, αλλά ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Πρέπει να κρατήσουμε χαμηλά τη μπάλα και να συνεχίσουμε την προσπάθεια μας μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Ευχαριστούμε τους φιλάθλους μας για την στήριξή τους σε όλον τον αγώνα».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



