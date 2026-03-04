Τζαζ και κλασικές επιρροές στις «Δευτέρες στο Ωδείο» – Συναυλία στο Δημοτικό Ωδείο Πατρών

Με έργα των Keith Jarrett, Fazıl Say και Claude Bolling συνεχίζεται τη Δευτέρα 9 Μαρτίου η μουσική ενότητα «Δευτέρες στο Ωδείο» στο Δημοτικό Ωδείο Πατρών «Μίκης Θεοδωράκης». Η συναυλία φέρνει στο προσκήνιο ένα πρόγραμμα που κινείται ανάμεσα στην τζαζ, την τζαζ φιούζιον και την κλασική μουσική.

Τζαζ και κλασικές επιρροές στις «Δευτέρες στο Ωδείο» – Συναυλία στο Δημοτικό Ωδείο Πατρών
04 Μαρ. 2026 11:50
Pelop News

Έργα K. Jarrett, F. Say  και  C. Bolling, θα πλημμυρίσουν στις 8.00 το βράδυ της Δευτέρας 9 Μαρτίου, την αίθουσα συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Πατρών «Μίκης Θεοδωράκης».

Στη διάρκεια της συναυλίας, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ενότητας «Δευτέρες στο Ωδείο», ο Α. Πάππας στο Πιάνο, ο Β. Καραπετιάν στο Κοντραμπάσο και ο Π. Θωίδης στα Ντραμς, θα ερμηνεύσουν έργα των τριών δημιουργών τα οποία εκτείνονται από την παραδοσιακή τζαζ και την τζαζ φιούζιον έως την κλασσική μουσική.

Τζαζ και κλασικές επιρροές στις «Δευτέρες στο Ωδείο» – Συναυλία στο Δημοτικό Ωδείο Πατρών Τζαζ και κλασικές επιρροές στις «Δευτέρες στο Ωδείο» – Συναυλία στο Δημοτικό Ωδείο Πατρών

Μια Δευτέρα με έργα R. Strauss, N. Rota και J. Williams

Το Βράδυ της Δευτέρας 2 Μαρτίου, οι φίλοι της μουσικής απόλαυσαν, στο πλαίσιο της ενότητας «Δευτέρες στο Ωδείο», μια μοναδική συναυλία με τον Γ. Μαυρίδη στο βιολί και τη Ν. Μεταξά στο πιάνο να ερμηνεύουν R. Strauss, N. Rota και J. Williams.

Στη συναυλία ακούστηκαν έργα για σονάτα, βιολί και πιάνο σε Μι ύφεση μείζονα, Ορ.18 (Richard Strauss), σονάτα για βιολί και πιάνο 1937 (Nino Rota), η σουίτα του John Williams  Pieces from “Schindler’s List” (για βιολί και πιάνο) και το Improvviso in re minore (Αυτοσχεδιασμός σε Ρε ελάσσονα) του Νino Rota.

Τζαζ και κλασικές επιρροές στις «Δευτέρες στο Ωδείο» – Συναυλία στο Δημοτικό Ωδείο Πατρών Τζαζ και κλασικές επιρροές στις «Δευτέρες στο Ωδείο» – Συναυλία στο Δημοτικό Ωδείο Πατρών

Το υπόλοιπο πρόγραμμα της ενότητας διαμορφώνεται ως εξής

Δευτέρα 16.03.26

INSIDE OUT PROJECT: ΑΜΑΝΕ

Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, Η. ΜΑΝΤΙΚΟΣ, Γ. ΜΕΣΣΑΛΑΣ

Δευτέρα 23.03.26     

BOTTESINI

Β. ΚΑΡΑΠΕΤΙΑΝ (κοντραμπάσο) Ν. ΜΕΤΑΞΑ (πιάνο)

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:22 Άνοιξε στα δύο δεξαμενόπλοιο που μετέφερε LNG στη Μεσόγειο – Η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία
14:13 Ολυμπιακός: Αμφίβολος ο Βεζένκοφ για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ
14:13 Δένδιας για την απόφαση κατά της Χρυσής Αυγής: «Ιστορικός σταθμός για τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου»
14:00 Δωρεάν επικοινωνία για Έλληνες στον Κόλπο: Έκτακτα μέτρα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
14:00 Τουρκία: Εξουδετερώθηκε πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν πριν εισέλθει στη χώρα
13:57 Κουτσούμπας: Δύο από τα drones που αναχαιτίστηκαν στην Κύπρο είχαν στόχο τη Σούδα
13:49 Μητσοτάκης για επιστολική ψήφο αποδήμων: Ανοίγει παράθυρο αλλαγών για ευρύτερη συναίνεση
13:40 Φάμελλος κατά κυβέρνησης για τη στάση στη Μέση Ανατολή: Ζητά σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών
13:34 Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 17χρονος μετά την επίθεση σε συμμαθητή – Προκαταρκτική έρευνα για το περιστατικό
13:28 Δυτική Αχαΐα: Δήμος και ξενοδόχοι σε κοινή γραμμή για τουρισμό και υποδομές
13:25 ΙΕΛΚΑ: Στο 1,38% ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Φεβρουάριο – Ακριβότερα κρέας και φρούτα
13:21 Μητσοτάκης στη Βουλή: Αντιπαράθεση με Κουτσούμπα και αιχμές προς τα δεξιά της ΝΔ για την Κύπρο
13:16 Σρι Λάνκα: Ανασύρθηκαν σοροί από την ιρανική φρεγάτα – Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης
13:15 Τέλος στην αγωνία για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, πότε γίνονται οι αιτήσεις
13:12 Ραγκούσης – Μαντζουράνης: «Κόκκινη γραμμή» η αποστολή φρεγατών και μαχητικών στην Κύπρο
13:09 Ζεφύρι: Εντοπίστηκε τηλεφωνικό κέντρο απάτης – Έξι συλλήψεις και λεία πάνω από 300.000 ευρώ
13:06 Αυτά τα ζώδια θα έχουν την καλύτερη χρονιά μετά το 2020
13:01 O Ανδρουλάκης ζητά προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου και τις υποκλοπές
13:00 Η κρίση στη Μέση Ανατολή ανεβάζει τα καύσιμα – Αυξήσεις σε βενζίνη και πετρέλαιο και στην Πάτρα
12:56 Αγρίνιο: Νέα κακουργηματική δίωξη στη νταντά για την υπόθεση ασέλγειας σε βάρος 4χρονου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ