Τζαζ και κλασικές επιρροές στις «Δευτέρες στο Ωδείο» – Συναυλία στο Δημοτικό Ωδείο Πατρών
Με έργα των Keith Jarrett, Fazıl Say και Claude Bolling συνεχίζεται τη Δευτέρα 9 Μαρτίου η μουσική ενότητα «Δευτέρες στο Ωδείο» στο Δημοτικό Ωδείο Πατρών «Μίκης Θεοδωράκης». Η συναυλία φέρνει στο προσκήνιο ένα πρόγραμμα που κινείται ανάμεσα στην τζαζ, την τζαζ φιούζιον και την κλασική μουσική.
Έργα K. Jarrett, F. Say και C. Bolling, θα πλημμυρίσουν στις 8.00 το βράδυ της Δευτέρας 9 Μαρτίου, την αίθουσα συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Πατρών «Μίκης Θεοδωράκης».
Στη διάρκεια της συναυλίας, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ενότητας «Δευτέρες στο Ωδείο», ο Α. Πάππας στο Πιάνο, ο Β. Καραπετιάν στο Κοντραμπάσο και ο Π. Θωίδης στα Ντραμς, θα ερμηνεύσουν έργα των τριών δημιουργών τα οποία εκτείνονται από την παραδοσιακή τζαζ και την τζαζ φιούζιον έως την κλασσική μουσική.
Μια Δευτέρα με έργα R. Strauss, N. Rota και J. Williams
Το Βράδυ της Δευτέρας 2 Μαρτίου, οι φίλοι της μουσικής απόλαυσαν, στο πλαίσιο της ενότητας «Δευτέρες στο Ωδείο», μια μοναδική συναυλία με τον Γ. Μαυρίδη στο βιολί και τη Ν. Μεταξά στο πιάνο να ερμηνεύουν R. Strauss, N. Rota και J. Williams.
Στη συναυλία ακούστηκαν έργα για σονάτα, βιολί και πιάνο σε Μι ύφεση μείζονα, Ορ.18 (Richard Strauss), σονάτα για βιολί και πιάνο 1937 (Nino Rota), η σουίτα του John Williams Pieces from “Schindler’s List” (για βιολί και πιάνο) και το Improvviso in re minore (Αυτοσχεδιασμός σε Ρε ελάσσονα) του Νino Rota.
Το υπόλοιπο πρόγραμμα της ενότητας διαμορφώνεται ως εξής
Δευτέρα 16.03.26
INSIDE OUT PROJECT: ΑΜΑΝΕ
Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, Η. ΜΑΝΤΙΚΟΣ, Γ. ΜΕΣΣΑΛΑΣ
Δευτέρα 23.03.26
BOTTESINI
Β. ΚΑΡΑΠΕΤΙΑΝ (κοντραμπάσο) Ν. ΜΕΤΑΞΑ (πιάνο)
