Τζέφρι Επστάιν: Ο «διακαής πόθος» να φτάσει στο Κρεμλίνο και οι σκιώδεις διαδρομές προς τον Πούτιν

Οι αποκαλύψεις για τη δράση και τις διεθνείς διασυνδέσεις του Τζέφρι Επστάιν συνεχίζουν να προκαλούν σοκ, όχι μόνο λόγω των εγκλημάτων για τα οποία καταδικάστηκε, αλλά και εξαιτίας των επαφών του με πολιτικούς, επιχειρηματίες και κέντρα εξουσίας σε όλο τον κόσμο. Ανάμεσα στα πρόσωπα που φαίνεται να απασχόλησαν έντονα τον Αμερικανό χρηματιστή, ξεχωρίζει ένας ηγέτης που, σύμφωνα με αναλυτές, αποτέλεσε «διακαή πόθο» του: ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Παρότι στα έγγραφα που δημοσιοποίησε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης δεν προκύπτει ότι ο Επστάιν συναντήθηκε ποτέ απευθείας με τον Ρώσο πρόεδρο, προκύπτει ξεκάθαρα ότι επιδίωξε με επιμονή την πρόσβαση στους κύκλους του Κρεμλίνου, αναπτύσσοντας παράλληλα σχέσεις με Ρώσους επιχειρηματίες και πρόσωπα «κλειδιά».

Την ίδια στιγμή, η Πολωνία ανακοίνωσε πρόσφατα τη σύσταση ειδικής ομάδας που θα ερευνήσει ενδεχόμενες σχέσεις του Επστάιν με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες. Το Κρεμλίνο αντέδρασε ειρωνικά, με τον εκπρόσωπο της ρωσικής προεδρίας να χαρακτηρίζει τους ισχυρισμούς «ανυπόστατους».

Τα «κονέ» για ένα ραντεβού με τον Πούτιν

Σύμφωνα με σημερινό (08.02.2026) δημοσίευμα του CNN, ο Επστάιν προσπάθησε επανειλημμένα να εισχωρήσει στην «υψηλή κοινωνία» της Ρωσίας, αξιοποιώντας τις σχέσεις του με πρώην και εν ενεργεία ηγέτες.

Σε email της 9ης Μαΐου 2013 προς τον πρώην πρωθυπουργό του Ισραήλ, Εχούντ Μπαράκ, ο Επστάιν ανέφερε ότι ο τότε πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Θορμπγιόρν Γιάγκλαντ, επρόκειτο να συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο Σότσι και ρώτησε αν ο ίδιος θα ήταν διαθέσιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο για να του εξηγήσει πώς θα μπορούσε να προσελκύσει δυτικές επενδύσεις.

Λίγες ημέρες αργότερα, ο Γιάγκλαντ φέρεται να ενημέρωσε τον Επστάιν ότι σκόπευε να μεταφέρει στον Πούτιν μήνυμα πως ο Αμερικανός χρηματιστής θα μπορούσε να του φανεί «ιδιαίτερα χρήσιμος».

Η απάντηση του Επστάιν αποκαλύπτει τις φιλοδοξίες του: χαρακτήριζε τον Πούτιν ως πρόσωπο «σε μοναδική θέση να κάνει κάτι σπουδαίο», συγκρίνοντας την ευκαιρία με τον διαστημικό ανταγωνισμό της εποχής του Σπούτνικ, ενώ ζητούσε συνάντηση διάρκειας τουλάχιστον δύο με τριών ωρών, σε πλήρη ιδιωτικότητα.

Ανεπιτυχείς απόπειρες και ισχυρισμοί χωρίς αποδείξεις

Σε μεταγενέστερο email προς τον Μπαράκ, τον Μάιο του 2013, ο Επστάιν ισχυρίστηκε – χωρίς αποδεικτικά στοιχεία – ότι απέρριψε πρόταση συνάντησης με τον Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη, επειδή δεν του προσφερόταν επαρκής χρόνος και ιδιωτικότητα.

Αντίστοιχες προσπάθειες φαίνεται να κατέληξαν σε αδιέξοδο και τα επόμενα χρόνια, με emails του 2014 και του 2018 να δείχνουν ότι ο Επστάιν παρέμενε εκτός άμεσου κύκλου του Ρώσου προέδρου, παρά τις συνεχείς επαφές με τρίτους.

Σχέσεις με πρόσωπα που συνδέονται με τη FSB

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν οι αποκαλύψεις για τη σχέση του Επστάιν με τον Σεργκέι Μπελιάκοφ, τον οποίο ο ίδιος χαρακτήριζε «πολύ καλό του φίλο» σε επικοινωνία με τον δισεκατομμυριούχο Πίτερ Θίελ. Ο Μπελιάκοφ, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS, είναι απόφοιτος της Ακαδημίας της FSB, της υπηρεσίας που διαδέχθηκε την KGB.

Ο Μπελιάκοφ είχε διατελέσει επικεφαλής του Ιδρύματος του Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης και αργότερα στέλεχος του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων (RDIF), με στόχο την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων. Σε email του 2016, ο Επστάιν του έγραφε: «Θα κάνω οτιδήποτε είναι χρήσιμο για εσάς».

Σε άλλη αλληλογραφία του 2015, ο Επστάιν ζητούσε τη βοήθεια του Μπελιάκοφ για υπόθεση εκβιασμού από Ρωσίδα γυναίκα στη Νέα Υόρκη, αναφέροντας μάλιστα πότε έφτασε και σε ποιο ξενοδοχείο διέμενε, ρωτώντας ευθέως: «Τι προτείνεις να γίνει;».

Η Μάσα Ντρόκοβα Μπούχερ και το «Φιλί στον Πούτιν»

Στο δίκτυο επαφών του Επστάιν περιλαμβάνεται και η Μάσα Ντρόκοβα Μπούχερ, επενδύτρια επιχειρηματικών κεφαλαίων και πρώην υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του ίδιου το 2017. Η Μπούχερ ήταν γνωστή στη Ρωσία ως στέλεχος της φιλο-πουτινικής νεολαίας Nashi και πρωταγωνίστρια στο ντοκιμαντέρ «Το Φιλί στον Πούτιν».

Αν και η ίδια έχει δηλώσει ότι αποστασιοποιήθηκε από το κίνημα και παραιτήθηκε από τη ρωσική υπηκοότητα μετά την εισβολή στην Ουκρανία, τα emails δείχνουν στενή σχέση με τον Επστάιν, ο οποίος της υποσχόταν συστάσεις σε ισχυρούς επιχειρηματικούς κύκλους των ΗΠΑ.

Ταξίδια στη Ρωσία και ενεργή βίζα μέχρι λίγο πριν τη σύλληψη

Αρχεία πτήσεων που ανέλυσε το CNN επιβεβαιώνουν ότι ο Επστάιν είχε επισκεφθεί τη Ρωσία. Μαζί με τη Γκισλέιν Μάξγουελ ταξίδεψαν τον Νοέμβριο του 2002 στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη με το ιδιωτικό του αεροσκάφος, πριν αναχωρήσουν αυθημερόν για την Ιρλανδία.

Παράλληλα, προκύπτει ότι ο Επστάιν υπέβαλε αίτηση για ρωσική βίζα το 2018 και επιχείρησε να μεταφέρει την ισχύουσα βίζα του σε νέο διαβατήριο τον Μάρτιο του 2019, λίγους μήνες πριν από τη σύλληψή του για ομοσπονδιακές κατηγορίες σεξουαλικής εμπορίας ανηλίκων.

Οι αποκαλύψεις αυτές ενισχύουν τα ερωτήματα για το εύρος και το βάθος των διεθνών διασυνδέσεων του Τζέφρι Επστάιν, καθώς και για το κατά πόσο οι φιλοδοξίες του ξεπερνούσαν τον κόσμο των οικονομικών και άγγιζαν τα πιο ευαίσθητα γεωπολιτικά κέντρα εξουσίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



