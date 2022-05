Τζέφρι Πάιατ: Το «αντίο» του μέσω Twitter στην Ελλάδα

Έτσι, πλέον αλλάζει και η διαχείριση των λογαριασμών στα social media, με τον Τζέφρι Πάιατ να «αποχαιρετά».

Όπως έγραψε αποχαιρετώντας την Ελλάδα ο Τζέφρι Πάιατ:

«Σήμερα ολοκληρώνεται ένα εννιαετές διπλωματικό πείραμα και μέσω twitter καθώς η πρεσβεία παραδίδει τους λογαριασμούς στα social media στον διάδοχό μου Τζορτζ Τσούνης.

Μπορείτε να με ακολουθήσετε στο νέο μου προσωπικό λογαριασμό @geoffpyatt. Ευχαριστώ όλους όσους ασχολήθηκαν και με εκπαίδευσαν εδώ ενώ γραφόταν τόση ιστορία».

Today marks the end of a 9 year experiment in Ambassdorial twitter diplomacy, as this Embassy account transitions to my successor George Tsunis. You can still find me on my new personal account @geoffpyatt And thanks to all who engaged & educated me here through so much history pic.twitter.com/XmFgvH1Qn5

— Geoffrey Pyatt (@USAmbassadorGR) May 6, 2022