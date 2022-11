Τζένιφερ Λόπεζ: Αποκάλυψε τι γράφει πάνω του το δαχτυλίδι αρραβώνων που της χάρισε ο Μπεν Άφλεκ

Η Τζένιφερ Λόπεζ αποκάλυψε το μήνυμα που είναι χαραγμένο μέσα στο δαχτυλίδι αρραβώνων που της χάρισε ο Μπεν Άφλεκ.

Το ζευγάρι που επανενώθηκε μετά από χρόνια, ζει τον απόλυτο έρωτα και δείχνει σε κάθε ευκαιρία πως αυτή τη φορά, η σχέση τους θα κρατήσει.

Σε συνέντευξη που έδωσε χθες η Λατίνα σταρ στον Zane Lowe της Apple Music, αποκάλυψε πως το πράσινο διαμαντένιο δαχτυλίδι αξίας σχεδόν 10 εκατ. δολαρίων, που της χάρισε ο αγαπημένος της έχει χαραγμένο πάνω του ένα μήνυμα.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, στο εσωτερικό του γράφει: «Μην πας πουθενά».

“That’s how he would sign his emails when we started talking again” (via @toofab)https://t.co/eDZ5bFHUzE

— TMZ (@TMZ) November 29, 2022