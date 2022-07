Τζο Μπάιντεν: Διαγνώστηκε ξανά με κορονοϊό

Βρέθηκε για δεύτερη φορά θετικός στον κορονοϊό ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν. Την είδηση γνωστοποίησε ο Λευκός Οίκος μέσω ανακοίνωσης του.

«Αφού βγήκε αρνητικός το βράδυ της Τρίτης, το πρωί της Τετάρτης, το πρωί της Πέμπτης και το πρωί της Παρασκευής ο πρόεδρος των ΗΠΑ βρέθηκε θετικός ξανά το αργά το πρωί του Σαββάτου. Ο Τζο Μπάιντεν δεν παρουσίασε νέα συμπτώματα και συνεχίζει να νιώθει αρκετά καλά», είπε ο Δρ Κέβιν Ο’ Κόνορ, ο γιατρός του προέδρου.

«Με αυτά τα δεδομένα, δεν υπάρχει λόγος να ξαναρχίσουμε τη θεραπεία αυτή τη στιγμή, αλλά προφανώς θα συνεχίσουμε τη στενή παρακολούθηση», πρόσθεσε και τόνισε ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν θα επιστρέψει στην καραντίνα.

Ο Τζο Μπάιντεν σε αναρτησή του στο twitter αναφέρει.

«Παιδιά, σήμερα βρέθηκα ξανά θετικός στην COVID.

Αυτό συμβαίνει σε μια μικρή μειοψηφία ανθρώπων.

Δεν έχω συμπτώματα, αλλά θα απομονωθώ για την ασφάλεια όλων γύρω μου.

Είμαι ακόμα στη δουλειά και θα επιστρέψω σύντομα στο δρόμο».

Folks, today I tested positive for COVID again.

This happens with a small minority of folks.

I’ve got no symptoms but I am going to isolate for the safety of everyone around me.

I’m still at work, and will be back on the road soon.

— President Biden (@POTUS) July 30, 2022