Τζο Μπάιντεν: «Ο καρκίνος μάς αγγίζει όλους» – Η δημόσια εξομολόγηση για τη μάχη με επιθετικό καρκίνο του προστάτη

Με μια συγκινητική ανάρτηση, ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ μίλησε για τη διάγνωση που του άλλαξε τη ζωή, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και ελπίδας

Ο πρώην Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, έσπασε τη σιωπή του και αποκάλυψε δημόσια ότι διαγνώστηκε με επιθετική μορφή καρκίνου του προστάτη, σε μια ανάρτηση που συνδυάζει ευγνωμοσύνη, ειλικρίνεια και ανθρώπινη ευθραυστότητα.

«Ο καρκίνος μάς αγγίζει όλους. Όπως τόσοι πολλοί από εσάς, η Τζιλ και εγώ έχουμε μάθει ότι είμαστε πιο δυνατοί στα δύσκολα. Σας ευχαριστούμε που μας στηρίζετε με αγάπη και υποστήριξη», έγραψε ο Μπάιντεν στο X (πρώην Twitter), συνοδεύοντας το μήνυμά του με μια selfie στο πλευρό της συζύγου του, Τζιλ Μπάιντεν.

Cancer touches us all. Like so many of you, Jill and I have learned that we are strongest in the broken places. Thank you for lifting us up with love and support. pic.twitter.com/oSS1vGIiwU

— Joe Biden (@JoeBiden) May 19, 2025