Τζο Μέρσα: Πέθανε σε ηλικία μόλις 31 ετών ο εγγονός του Μπομπ Μάρλεϊ

Μία απώλεια ακόμα έκρυβε το 2022, καθώς άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 31 ετών, ο εγγονός του Μπομπ Μάρλεϊ, Τζο Μέρσα.

Ο Τζόζεφ «Jo Mersa» Μάρλεϊ, γιος του μουσικού Στίβεν Μάρλεϊ και εγγονός του εμβληματικού μουσικού της ρέγκε, Μπομπ Μάρλεϊ, πέθανε σε ηλικία 31 ετών. Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπός του στο Rolling Stone.

Η αιτία θανάτου δεν αποκαλύφθηκε από τον εκπρόσωπο, ωστόσο, ο ραδιοφωνικός σταθμός WZPP της Καραϊβικής στη Νότια Φλόριντα μετέδωσε ότι ο Μάρλεϊ υπέστη κρίση άσθματος και εντοπίστηκε σε όχημα το πρωί της Τρίτης 27 Δεκεμβρίου.

Ο Τζο γεννήθηκε στην Τζαμάικα και εγκαταστάθηκε στο Μαϊάμι σε ηλικία 11 ετών.

Ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα και του παππού του, άρχισε να γράφει μουσική στο γυμνάσιο και κυκλοφόρησε το πρώτο του τραγούδι, με τίτλο, My Girl, ως έφηβος.

Έγινε γνωστός με τραγούδια όπως τα Burn it Down, Made It και No Way Out.

Κυκλοφόρησε δύο EP, το Comfortable (2014) και το Eternal (2021). Επιπλέον, συνεργάστηκε με μέλη της οικογένειας σε πολλά πρότζεκτ, μεταξύ άλλων και με τον πατέρα του στο Revelation Party, κομμάτι από το άλμπουμ του Στίβεν Μάρλεϊ με τίτλο Revelation Part 2: The Fruit of Life (2016).

Η μουσική ήταν στο αίμα του. Σε συνέντευξη που είχε δώσει το 2014 στον Jamaica Observer, ο Τζο Μέρσα Μάρλεϊ, είχε πει ότι αποφάσισε να ακολουθήσει καριέρα στη μουσική σε ηλικία 11 ετών, όταν αυτός και ο ξάδερφός του Ντάνιελ Μάρλεϊ ξεκίνησαν να φτιάχνουν beats μαζί.

Θα συνέχιζε να συνεργάζεται με τους Melody Makers, το συγκρότημα που αποτελούνταν από τον Ζίγκι Μάρλεϊ -πατέρα του Ντάνιελ Μάρλεϊ (και γιο του Μπομπ Μάρλεϊ)- και τα αδέρφια του Στίβεν, Σεντέλα και Σάρον.

«Τότε, όταν ήμουν γύρω στα 12, τα ξαδέρφια μου και εγώ πήγαμε στην περιοδεία των Melody Makers ‘Roots Rock’. Ο θείος Ζίγκι αγόρασε στα ξαδέρφια μου ένα φορητό υπολογιστή Apple και χρησιμοποιήσαμε το λογισμικό Garage Band για να φτιάχνουμε τα beats μας σε αυτό», έλεγε ο Τζο στη συνέντευξη.

«Ηχογραφούσαμε από το μικρόφωνο, φορούσαμε τα ακουστικά μας και αυτό έγινε το στούντιο μας για τρία χρόνια. Τότε ήταν που η σύνθεση των τραγουδιών μου άρχισε να γίνεται πιο εστιασμένη».

Στη συνέντευξη εκείνη ο Τζο είχε αναφερθεί στον τρόπο με τον οποίο τον επηρέασε η μουσική του πατέρα του, ο οποίος έχει τιμηθεί με οκτώ βραβεία Grammy. «Ο πατέρας μου δημιούργησε μια κληρονομιά γράφοντας τραγούδια με νόημα», είχε πει.

Ο Τζο Μέρσα ήταν παντρεμένος και ήταν πατέρας μίας κόρης.

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης στη Τζαμάικα Μαρκ Τζ. Γκόλντινγκ, πρόεδρος του Λαϊκού Εθνικού Κόμματος, χαρακτήρισε τον θάνατο του νεαρού μουσικού «τραγική απώλεια».

«Ένας ταλαντούχος νεαρός καλλιτέχνης της ρέγκε, γιος του Στίβεν Μάρλεϊ και εγγονός του Μπομπ Μάρλεϊ σε ηλικία μόλις 31 ετών. Η απώλεια ενός παιδιού είναι ένα συγκλονιστικό πλήγμα που δεν πρέπει να αντιμετωπίσει κανένας γονιός, τα συλλυπητήριά μου στον Στίβεν και σε όλη την οικογένεια», έγραψε στο twitter.

Πηγή: huffingtonpost.gr