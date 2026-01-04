Τζόγαραν σε άμεση σύλληψη του Μαδούρο και θησαύρισαν!

Τζόγαραν στη σύλληψη του Μαδούρο και κέρδισαν! Ολα έχουν γίνει και τζόγος πλέον! Λίγο πριν ο αμερικανικός στρατός εξαπολύσει επίθεση στη Βενεζουέλα και συλλάβει τον Πρόεδρο της χώρας Νικολάς Μαδούρο, ένας λογαριασμός στο Polymarket– τη γνωστή διαδικτυακή πλατφόρμα προβλέψεων, στοιχημάτισε μεγάλα ποσά σε πολύ ύποπτο χρονικό πλαίσιο.

Στην εν λόγω πλατφόρμα, οι χρήστες στοιχημάτιζαν για το αν και πότε ο Μαδούρο θα απομακρυνόταν από την εξουσία, με τις αποδόσεις για αποχώρησή του έως τις 31 Ιανουαρίου 2026 να διαμορφώνονται στα 0,07 δολάρια αργά το βράδυ της Παρασκευής 2 Ιανουαρίου.

Ωστόσο, μέσα σε διάστημα 24 ωρών από τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, ένας νεοσύστατος λογαριασμός στο Polymarket τοποθέτησε στοιχήματα δεκάδων χιλιάδων δολαρίων, αποκομίζοντας κέρδη που ανήλθαν σε αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια.

Τα έγκαιρα στοιχήματα, που τοποθετήθηκαν μόλις λίγες ώρες πριν γίνει δημόσια γνωστή η είδηση της στρατιωτικής επιχείρησης, αναζωπύρωσαν τη συζήτηση γύρω από την εσωτερική πληροφόρηση, τη δεοντολογία και την αυξανόμενη επιρροή των αγορών προβλέψεων.

Η πλατφόρμα Polymarket επιτρέπει στους χρήστες να στοιχηματίζουν σε πραγματικά γεγονότα. Για εβδομάδες, τα στοιχήματα που προέβλεπαν ότι ο Μαδούρο θα απομακρυνθεί από την εξουσία έως τις 31 Ιανουαρίου 2026, παρέμεναν σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Αυτό άλλαξε ραγδαία.

Σε στενό χρονικό παράθυρο πριν από τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, ένας λογαριασμός που είχε δημιουργηθεί μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, τοποθέτησε περισσότερα από 30.000 δολάρια σε στοιχήματα σχετικά με την απομάκρυνση του Μαδούρο από την εξουσία.

Μέχρι το πρωί του Σαββάτου 3 Ιανουαρίου- όταν επιβεβαιώθηκε ότι ο Μαδούρο βρισκόταν υπό κράτηση στις ΗΠΑ- ο συγκεκριμένος λογαριασμός είχε αποκομίσει κέρδη άνω των 400.000 δολαρίων.

Η ταχύτητα και το μέγεθος των κερδών προσέλκυσαν αμέσως την προσοχή στο διαδίκτυο. Χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χαρακτήρισαν αυτές τις συναλλαγές ως ύποπτες, εικάζοντας ότι ο εν λόγω χρήστης ενδέχεται να είχε εσωτερική πληροφόρηση.

Κάποιοι υπαινίχθηκαν ακόμη και πιθανές διασυνδέσεις με το Πεντάγωνο ή με αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών. Αν και δεν έχουν παρουσιαστεί αποδείξεις που να στηρίζουν αυτούς τους ισχυρισμούς, το περιστατικό ανέδειξε για ακόμη μία φορά τις «γκρίζες ζώνες» στις οποίες κινούνται οι αγορές προβλέψεων.

Ο επενδυτής και podcaster Τζο Πομπλιάνο παρενέβη δημόσια, επισημαίνοντας μια θεμελιώδη διαφορά μεταξύ των αγορών προβλέψεων και των παραδοσιακών χρηματοπιστωτικών αγορών.

«Η εσωτερική πληροφόρηση όχι μόνο επιτρέπεται στις αγορές προβλέψεων, αλλά ενθαρρύνεται κιόλας», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Το σχόλιό του υπογράμμισε ένα βασικό επιχείρημα των υποστηρικτών αυτών των αγορών: ότι είναι πιο ακριβείς όταν οι συμμετέχοντες που έχουν εσωτερική πληροφόρηση μπορούν να συναλλάσσονται ελεύθερα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal, τα στοιχήματα για την αποχώρηση του Μαδούρο άρχισαν να ανεβαίνει λίγο πριν τις 10 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ) την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, έπειτα από εβδομάδες στασιμότητας.

Άλλες πλατφόρμες έδειξαν παρόμοιες τάσεις, αν και λιγότερο έντονες. Στην Kalshi, τα στοιχήματα ότι ο Μαδούρο θα εγκατέλειπε το αξίωμα πριν από τον Φεβρουάριο, διαπραγματεύονταν γύρω στα 13 σεντς, υποδηλώνοντας συγκρατημένη αισιοδοξία ακόμη και πριν από την επιβεβαίωση της σύλληψής του. Παρ’ όλα αυτά, οι συναλλαγές στο Polymarket ξεχώρισαν τόσο για τον χρονισμό όσο και για την κερδοφορία τους.

Οι αγορές προβλέψεων έχουν γνωρίσει σημαντική άνθηση τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα κατά τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ το 2024, όταν οι αποδόσεις τους συχνά διέφεραν αισθητά από τις παραδοσιακές δημοσκοπήσεις και τις εκτιμήσεις ειδικών.

Σύμφωνα με τους υποστηρικτές τους, συγκεντρώνουν διάσπαρτες πληροφορίες πιο αποτελεσματικά από τις συμβατικές αναλύσεις, προσφέροντας συχνά πιο ακριβείς προβλέψεις.

Οι επικριτές, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι περιστατικά όπως τα στοιχήματα για τον Μαδούρο αποκαλύπτουν σοβαρά ηθικά και ρυθμιστικά ζητήματα. Αν άτομα με προνομιακή πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες μπορούν νόμιμα να κερδοσκοπούν από γεωπολιτικά γεγονότα, το όριο ανάμεσα στην πρόβλεψη και την εκμετάλλευση γίνεται ολοένα και πιο θολό.

