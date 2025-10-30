Τζόκοβιτς: «Είναι τιμή μου να ζω στην Αθήνα» – Τραγούδησε συνθήματα στο ΣΕΦ

Την ερχόμενη Κυριακή ξεκινά στο Telekom Center Athens (ΟΑΚΑ) το διεθνές τουρνουά τένις, ATP 250, που διοργανώνει ο ίδιος ο Σέρβος.

30 Οκτ. 2025 17:28
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος εδώ και λίγο καιρό έχει εγκαταστηθεί μόνιμα στην Αθήνα, έδωσε το παρόν τόσο στο ΟΑΚΑ όσο και στο ΣΕΦ για τους αγώνες του Παναθηναϊκού κόντρα στη Μακάμπι και του Ολυμπιακού κόντρα στη Μονακό για την Euroleague.

Την Τρίτη (28/10) ο Τζόκοβιτς παρακολούθησε τον αγώνα του Παναθηναϊκού μέσα από μία από τις σουίτες του γηπέδου (μαζί με τον γιο του Στέφαν) και όταν από το cube εμφανίστηκε η εικόνα, ακούστηκαν αρκετές αποδοκιμασίες, προφανώς λόγω του βίντεο της περασμένης εβδομάδας όταν είδε τον αγώνα του αγαπημένου Ερυθρού Αστέρα και εμφανίστηκε να λέει ένα σύνθημα υπέρ του Ολυμπιακού.

Μία ημέρα αργότερα βρέθηκε στο ΣΕΦ για να δει από κοντά τον «αγαπημένο» του Ολυμπιακό, που φιλοξενούσε την Μονακό του Βασίλη Σπανούλη.

Όταν η κάμερα τον έδειξε στο γήπεδο ο κόσμος τον αποθέωσε και εκείνος ανταπέδωσε το χειροκρότημα. Ο Τζόκοβιτς δεν έχει κρύψει τη συμπάθειά του για τον Ολυμπιακό και πριν από λίγες ημέρες σε αγώνα του Ερυθρού Αστέρα είχε… πιαστεί από την κάμερα να τραγουδάει συνθήματα της ομάδας του Πειραιά.

Πάντως και στο ΣΕΦ οι οπαδοί του Ολυμπιακού φώναξαν συνθήματα για τον Ερυθρό Αστέρα με τον Νόλε να σηκώνει το χέρι του και να συμμετέχει και εκείνος.


Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ANT1 την ώρα που έβγαινε από το ΣΕΦ, ο Σέρβος σούπερσταρ του τένις δήλωσε στα ελληνικά «Γεια σας, Ελλάδα σ’ αγαπώ».

Επίσης, λίγο μετά την αναμέτρηση των «ερυθρόλευκων» με τη Μονακό, μίλησε στην κάμερα της Nova για την εγκατάστασή του στην Ελλάδα και στην Αθήνα, αποθεώνοντας τις δύο ελληνικές ομάδας, ενώ αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον Στέφανο Τσιτσιπά και τη Μαρία Σάκκαρη.

Αναλυτικά η δήλωση του Τζόκοβιτς:

«Είναι τιμή μου που βρίσκομαι στην Ελλάδα, στην Αθήνα, σε μία χώρα και πόλη που αγαπάω. Οι Σέρβοι και οι Έλληνες ιστορικά ήταν πάντα κοντά. Είμαστε στην πόλη του αθλητισμού. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι τρομεροί σύλλογοι σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ και τώρα έχουμε και το τένις.

Νομίζω η Αθήνα θα φιλοξενήσει ATP τουρνουά μετά από 30 χρόνια. Είμαι όλοι ενθουσιασμένοι. Προφανώς ο Τσιτσιπας και η Σάκκαρη έφεραν επιτυχίες στο τένις τα τελευταία 10-15 χρόνια. Αυτή η χώρα και η πόλη αξίζουν να διοργανώσουν ένα τουρνουά. Ανυπομονώ. Κάνω ό,τι μπορώ για να είμαι έτοιμος να παίξω το καλύτερό μου τένις.

Χθες ήμουν στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, σήμερα στου Ολυμπιακού. Είναι η πρώτη φορά. Λατρεύω το μπάσκετ, είναι το μεγαλύτερο άθλημα στη χώρα μου. Λατρεύω να παρακολουθώ μπάσκετ και ειδικά τη Euroleague».
