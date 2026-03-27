Τζόκοβιτς και Καλάθης στη συναυλία του Αργυρού στο Βελιγράδι – Χόρεψαν με τις επιτυχίες του

Στους ρυθμούς των τραγουδιών του Κωνσταντίνου Αργυρού διασκέδασαν στο Βελιγράδι ο Νόβακ Τζόκοβιτς και ο Νικ Καλάθης, σε μια εμφάνιση του Έλληνα καλλιτέχνη που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον του κοινού στη σερβική πρωτεύουσα. Η βραδιά πραγματοποιήθηκε στο Lafayette Cuisine Cabaret Club, όπου οι δύο γνωστοί αθλητές έδειχναν να απολαμβάνουν ιδιαίτερα το πρόγραμμα.

“Make some noise for Novak Djokovic!” 🎵 https://t.co/IIdsp3uedK pic.twitter.com/HafMVxZh4J — 𝚗𝚒𝚌𝚔. A͟O͟¹⁰ (@NoleLondon) March 27, 2026

Αποθέωση για τον Αργυρό στο Βελιγράδι

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός γνώρισε για ακόμη μία φορά θερμή υποδοχή από τους θαμώνες του club, χαρίζοντας ένα πρόγραμμα με τις γνωστές επιτυχίες του και έντονο ελληνικό χρώμα. Όταν αντιλήφθηκε την παρουσία του Σέρβου τενίστα και του άσου της Παρτιζάν, τους χαιρέτησε από τη σκηνή και ζήτησε από το κοινό να τους χειροκροτήσει.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το σερβικό κοινό ανταποκρίθηκε θερμά, ενώ η εμφάνιση του Αργυρού στο Βελιγράδι εντάσσεται στο πλαίσιο των επιτυχημένων live εμφανίσεών του στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε περιοχές όπου διατηρεί ισχυρή απήχηση.

・・・

Novak in Belgrade at the concert of the Greek star and great friend Konstantin Argyros. 🇷🇸 ❤️ 🇬🇷 pic.twitter.com/L3LzBcyE1v — ᖴᖇᗩᑎI ® (@frani2312) March 27, 2026

