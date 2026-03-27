Τζόκοβιτς και Καλάθης στη συναυλία του Αργυρού στο Βελιγράδι – Χόρεψαν με τις επιτυχίες του

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς και ο Νικ Καλάθης βρέθηκαν στη συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού στο Βελιγράδι, απολαμβάνοντας μια βραδιά με έντονο ελληνικό στοιχείο και θερμή ανταπόκριση από το κοινό.

27 Μαρ. 2026 16:51
Pelop News

Στους ρυθμούς των τραγουδιών του Κωνσταντίνου Αργυρού διασκέδασαν στο Βελιγράδι ο Νόβακ Τζόκοβιτς και ο Νικ Καλάθης, σε μια εμφάνιση του Έλληνα καλλιτέχνη που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον του κοινού στη σερβική πρωτεύουσα. Η βραδιά πραγματοποιήθηκε στο Lafayette Cuisine Cabaret Club, όπου οι δύο γνωστοί αθλητές έδειχναν να απολαμβάνουν ιδιαίτερα το πρόγραμμα.

Αποθέωση για τον Αργυρό στο Βελιγράδι

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός γνώρισε για ακόμη μία φορά θερμή υποδοχή από τους θαμώνες του club, χαρίζοντας ένα πρόγραμμα με τις γνωστές επιτυχίες του και έντονο ελληνικό χρώμα. Όταν αντιλήφθηκε την παρουσία του Σέρβου τενίστα και του άσου της Παρτιζάν, τους χαιρέτησε από τη σκηνή και ζήτησε από το κοινό να τους χειροκροτήσει.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το σερβικό κοινό ανταποκρίθηκε θερμά, ενώ η εμφάνιση του Αργυρού στο Βελιγράδι εντάσσεται στο πλαίσιο των επιτυχημένων live εμφανίσεών του στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε περιοχές όπου διατηρεί ισχυρή απήχηση.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:08 Άραξος: Έρχεται το πρώτο αεροπλάνο της TUI με το όνομα «Πάτρα» – Σύσκεψη για τη νέα τουριστική σεζόν
18:00 Ο Δημήτρης Πιατάς στην «Π»: «Κάναμε την αμνησία εθνικό μας… σπορ!»
17:51 Προφυλακίστηκε και ο 16χρονος για τη δολοφονία του τραγουδιστή στην Καρδίτσα
17:42 ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκε το Μητρώο ωφελούμενων για το πρόγραμμα 750 ευρώ – Πώς θα δηλώσετε τομείς κατάρτισης
17:32 Πληρωμές 94,2 εκατ. ευρώ από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ – Ποιοι πληρώνονται έως 3 Απριλίου
17:16 Ο αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Τάκης Παπαδόπουλος στο Innovent Forum 2026
17:08 Πάτρα: «Το Λιμάνι Δίνει Ζωή» – Εθελοντική Αιμοδοσία στον Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.
17:00 Ο Σπύρος Ανδριόπουλος στην «Π»: «Να σηκωθούν τα παιδιά από τον καναπέ» 
16:55 Reuters: Χάκερ με σύνδεση με το Ιράν λένε ότι παραβίασαν το email του διευθυντή του FBI
16:51 Τζόκοβιτς και Καλάθης στη συναυλία του Αργυρού στο Βελιγράδι – Χόρεψαν με τις επιτυχίες του
16:50 Τόκιο στα ροζ: Οι κερασιές άνθισαν νωρίτερα και τα πάρκα γέμισαν κόσμο
16:43 Υπέρταση στις νέες γυναίκες: Οι λόγοι πίσω από την ανησυχητική αύξηση
16:38 Eurogroup: Μήνυμα Πιερρακάκη για δίκαιη στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις
16:24 Πότε καταβάλλονται τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ για τον Μάρτιο – Αναλυτικά τα ποσά και οι δικαιούχοι
16:17 Θεσσαλονίκη: Στον ανακριτή δύο εργαζόμενοι σε κατάστημα μασάζ μετά από καταγγελία 19χρονου
16:15 Ο Βανς αδειάζει το αφήγημα του «εύκολου πολέμου» με αιχμές προς Νετανιάχου
15:57 Διεκόπη για την 1η Απριλίου η δίκη για την υπόθεση revenge porn με την Ιωάννα Τούνη
15:46 Το σχέδιο 8 μηνών για τη Γάζα: Πώς οι ΗΠΑ θέλουν να αφοπλίσουν τη Χαμάς
15:30 «Θέλει να με βγάλει από το σπίτι»: Η 77χρονη μίλησε στο δικαστήριο για τον καβγά με τον 82χρονο σύζυγό της
15:22 «Μας έκρυψε την αλήθεια»: Οργή βουλευτών με τον Τραμπ, αποχώρησαν από την απόρρητη ενημέρωση για το Ιράν
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
