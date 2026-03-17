USS Gerald R. Ford: Επιστρέφει στη Σούδα μετά τη φωτιά που έκαιγε για πάνω από 30 ώρες

Νέα προσέγγιση στη Σούδα αναμένεται να πραγματοποιήσει τις επόμενες ημέρες το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, με τις πληροφορίες να συνδέουν τον κατάπλου τόσο με ανάγκες ανεφοδιασμού όσο και με ελέγχους μετά την πρόσφατη πυρκαγιά που ξέσπασε στο πλοίο.

USS Gerald R. Ford: Επιστρέφει στη Σούδα μετά τη φωτιά που έκαιγε για πάνω από 30 ώρες
17 Μαρ. 2026 13:09
Pelop News

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, που βρίσκεται ανεπτυγμένο στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, ετοιμάζεται να επιστρέψει στη βάση της Σούδας στην Κρήτη μέσα στις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο νέος κατάπλους συνδέεται κυρίως με ανάγκες ανεφοδιασμού, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται να πραγματοποιηθούν και επιπλέον έλεγχοι στο πλοίο μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πρόσφατα στο εσωτερικό του.

Η φωτιά ξέσπασε στις 12 Μαρτίου στους χώρους των πλυντηρίων του αεροπλανοφόρου και, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, δεν συνδεόταν με πολεμική ενέργεια. Δύο ναύτες τραυματίστηκαν ελαφρά, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους, ενώ το πλοίο παρέμεινε επιχειρησιακά λειτουργικό και χωρίς ζημιά στο σύστημα πρόωσής του.

Ωστόσο, η εικόνα που μεταφέρθηκε στη συνέχεια από δημοσιεύματα του αμερικανικού Τύπου είναι πιο επιβαρυμένη. Σύμφωνα με πληροφορίες που αναπαράγουν διεθνή και ελληνικά μέσα, η πυρκαγιά διήρκεσε πάνω από 30 ώρες, επεκτάθηκε μέσω του συστήματος αεραγωγών σε διαφορετικά σημεία του πλοίου και είχε ως αποτέλεσμα περίπου 600 ναύτες να μείνουν χωρίς κρεβάτια, αναγκαζόμενοι να κοιμούνται σε τραπέζια ή στο πάτωμα.

Οι ίδιες αναφορές περιγράφουν μια δύσκολη καθημερινότητα για το πλήρωμα των περίπου 4.500 ατόμων, με σοβαρή επιβάρυνση στις συνθήκες διαβίωσης εντός του πλοίου, καθώς η παρατεταμένη αποστολή και τα επαναλαμβανόμενα τεχνικά προβλήματα φαίνεται να αφήνουν αποτύπωμα τόσο στον εξοπλισμό όσο και στο προσωπικό.

Η επιστροφή στη Σούδα αποκτά έτσι διπλή σημασία: από τη μία πλευρά εντάσσεται στις ανάγκες υποστήριξης μιας μακράς επιχειρησιακής αποστολής και από την άλλη συνδέεται με την ανάγκη να αποτιμηθεί η κατάσταση στο πλοίο μετά το συμβάν. Πηγές που επικαλείται η «Καθημερινή» αναφέρουν ότι το ενδεχόμενο σχετικού ελέγχου παραμένει ανοιχτό.

