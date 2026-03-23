USS Gerald R. Ford: Στη Σούδα μετά τη φωτιά, με 8 ντετέκτιβ να αναλαμβάνουν την έρευνα

Στη ναυτική βάση της Σούδας έφτασε το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «USS Gerald R. Ford», προκειμένου να γίνουν εργασίες αποκατάστασης και τεχνικοί έλεγχοι μετά τη φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγες ημέρες στο εσωτερικό του. Το πλοίο, μήκους 337 μέτρων, θεωρείται ένα από τα πλέον σύγχρονα του αμερικανικού στόλου και συμμετείχε στις επιχειρήσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Μαζί με το αεροπλανοφόρο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έφτασε στη Σούδα και ειδική ομάδα οκτώ ντετέκτιβ του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, που αναλαμβάνει την έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς. Οι ερευνητές θα πάρουν καταθέσεις από αξιωματικούς και μέλη του πληρώματος, εξετάζοντας τόσο το ενδεχόμενο τεχνικής βλάβης όσο και το σενάριο δολιοφθοράς.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται περίπου 20 άτομα του πληρώματος που είχαν πρόσβαση στον χώρο όπου ξέσπασε η φωτιά, ενώ εξετάζονται και πιθανά κίνητρα. Μεταξύ αυτών αναφέρεται και η δυσαρέσκεια που φέρεται να υπάρχει σε μερίδα του πληρώματος λόγω των αυξημένων ρυθμών υπηρεσίας και της μεγάλης διάρκειας των αποστολών.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 12 Μαρτίου στον βασικό χώρο πλυντηρίων του πλοίου, όπου λειτουργούν βιομηχανικά πλυντήρια, στεγνωτήρια και δίκτυα ατμού και εξαερισμού, ενώ φυλάσσεται και μεγάλος όγκος ρουχισμού. Σύμφωνα με το Reuters, επηρεάστηκαν περίπου 100 θέσεις διαμονής, περίπου 200 μέλη του πληρώματος χρειάστηκαν φροντίδα λόγω καπνού και ένας ναύτης διακομίστηκε για νοσηλεία.

Πριν από το περιστατικό, το «USS Gerald R. Ford» είχε κινηθεί από την Καραϊβική προς τη Μέση Ανατολή, είχε πραγματοποιήσει στάση στη Σούδα στα τέλη Φεβρουαρίου και στη συνέχεια πέρασε τη Διώρυγα του Σουέζ με κατεύθυνση την Ερυθρά Θάλασσα, πριν επιστρέψει τώρα στην Κρήτη συνοδευόμενο από αντιτορπιλικά. Η παρουσία του έχει ήδη προκαλέσει τοπικές αντιδράσεις και αναμένονται νέες κινητοποιήσεις στα Χανιά.

Το «USS Gerald R. Ford» είναι το πρώτο πλοίο της ομώνυμης κλάσης, με εκτόπισμα άνω των 100.000 τόνων, δυνατότητα μεταφοράς περισσότερων από 75 αεροσκαφών και ελικοπτέρων και τεχνολογίες όπως το σύστημα εκτόξευσης EMALS, προηγμένα ραντάρ και σύγχρονα συστήματα αυτοάμυνας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



