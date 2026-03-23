USS Gerald R. Ford: Στη Σούδα μετά τη φωτιά, με 8 ντετέκτιβ να αναλαμβάνουν την έρευνα

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford κατευθύνθηκε στη Σούδα μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε χώρο πλυντηρίων του πλοίου, με τις αμερικανικές αρχές να προχωρούν σε τεχνικούς ελέγχους και διερεύνηση του περιστατικού.

USS Gerald R. Ford: Στη Σούδα μετά τη φωτιά, με 8 ντετέκτιβ να αναλαμβάνουν την έρευνα
23 Μαρ. 2026 12:40
Pelop News

Στη ναυτική βάση της Σούδας έφτασε το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «USS Gerald R. Ford», προκειμένου να γίνουν εργασίες αποκατάστασης και τεχνικοί έλεγχοι μετά τη φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγες ημέρες στο εσωτερικό του. Το πλοίο, μήκους 337 μέτρων, θεωρείται ένα από τα πλέον σύγχρονα του αμερικανικού στόλου και συμμετείχε στις επιχειρήσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Μαζί με το αεροπλανοφόρο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έφτασε στη Σούδα και ειδική ομάδα οκτώ ντετέκτιβ του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, που αναλαμβάνει την έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς. Οι ερευνητές θα πάρουν καταθέσεις από αξιωματικούς και μέλη του πληρώματος, εξετάζοντας τόσο το ενδεχόμενο τεχνικής βλάβης όσο και το σενάριο δολιοφθοράς.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται περίπου 20 άτομα του πληρώματος που είχαν πρόσβαση στον χώρο όπου ξέσπασε η φωτιά, ενώ εξετάζονται και πιθανά κίνητρα. Μεταξύ αυτών αναφέρεται και η δυσαρέσκεια που φέρεται να υπάρχει σε μερίδα του πληρώματος λόγω των αυξημένων ρυθμών υπηρεσίας και της μεγάλης διάρκειας των αποστολών.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 12 Μαρτίου στον βασικό χώρο πλυντηρίων του πλοίου, όπου λειτουργούν βιομηχανικά πλυντήρια, στεγνωτήρια και δίκτυα ατμού και εξαερισμού, ενώ φυλάσσεται και μεγάλος όγκος ρουχισμού. Σύμφωνα με το Reuters, επηρεάστηκαν περίπου 100 θέσεις διαμονής, περίπου 200 μέλη του πληρώματος χρειάστηκαν φροντίδα λόγω καπνού και ένας ναύτης διακομίστηκε για νοσηλεία.

Πριν από το περιστατικό, το «USS Gerald R. Ford» είχε κινηθεί από την Καραϊβική προς τη Μέση Ανατολή, είχε πραγματοποιήσει στάση στη Σούδα στα τέλη Φεβρουαρίου και στη συνέχεια πέρασε τη Διώρυγα του Σουέζ με κατεύθυνση την Ερυθρά Θάλασσα, πριν επιστρέψει τώρα στην Κρήτη συνοδευόμενο από αντιτορπιλικά. Η παρουσία του έχει ήδη προκαλέσει τοπικές αντιδράσεις και αναμένονται νέες κινητοποιήσεις στα Χανιά.

Το «USS Gerald R. Ford» είναι το πρώτο πλοίο της ομώνυμης κλάσης, με εκτόπισμα άνω των 100.000 τόνων, δυνατότητα μεταφοράς περισσότερων από 75 αεροσκαφών και ελικοπτέρων και τεχνολογίες όπως το σύστημα εκτόξευσης EMALS, προηγμένα ραντάρ και σύγχρονα συστήματα αυτοάμυνας.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:19 Πάτρα: Αναβίωσε η Ορκωμοσία των Αγωνιστών – «Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός μας εμπνέει» ΦΩΤΟ
15:11 Πέθανε στα 43 του ο ιδιοκτήτης του OnlyFans, Leonid Radvinsky
15:03 Κοντογεώργης: «Στοχευμένα και συνετά» τα μέτρα στήριξης – Τι είπε για Τέμπη και υποκλοπές
15:00 Πάτρα: Η πλατεία Γεωργίου έγινε αγκαλιά – Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down
14:54 ΣΥΡΙΖΑ για τα μέτρα Μητσοτάκη: «Επιδοτούν την ακρίβεια αντί να την αντιμετωπίζουν»
14:51 Ζωή Κωνσταντοπούλου για τη δίκη των Τεμπών: «Αυτό που έγινε στη Λάρισα ήταν φιάσκο, όχι δίκη»
14:42 Λέσβος: Απέκλεισαν τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου κτηνοτρόφοι και αγρότες για τον αφθώδη πυρετό
14:38 Χαμός στη Βουλή για τα ταξί: Σκληρή αντιπαράθεση Κυρανάκη με Βελόπουλο
14:35 Συνάντηση εργασίας στο υπουργείο  Τουρισμού για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου
14:21 Ιράν: Διαψεύδει Τραμπ για «παραγωγικές συνομιλίες» – «Υποχώρησε μετά τις απειλές μας»
14:20 Από τη Βαλένθια στην Πάτρα: Η Καρναβαλική Ακαδημία φέρνει ιδέες, εικόνες και νέους στόχους για το Πατρινό Καρναβάλι ΦΩΤΟ
14:18 Super League: Τι ισχύει με τις ισοβαθμίες στα play offs και τα play outs
14:08 Ευχαριστήριο της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας για δωρεά 5.000 ευρώ στα Ευαγή Ιδρύματα
14:07 Έλεγχοι για παράνομη πώληση οπτικών ειδών: Αυστηρό πλαίσιο και πρόστιμα έως 1.000 ευρώ ημερησίως
14:00 Πάτρα: Το «Εξοικονομώ» ανεβάζει τις τιμές στην αγορά ακινήτων – Ισχυρή η επίδραση των ενεργειακών αναβαθμίσεων
13:52 ΚΥΣΕΑ: Πράσινο φως για MEKO, F-16 και F-35 – Νέος αρχηγός του Λιμενικού ο Χρήστος Κοντορουχάς
13:48 Βουλιαγμένη: Αγωνία για τον 34χρονο δύτη στα Λιμανάκια – Σε εξέλιξη οι έρευνες στο «Πηγάδι του Διαβόλου»
13:41 Ιράν: «Στοπ» στις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές με εντολή Τραμπ – Βουτιά 10% στο πετρέλαιο
13:40 Fuel Pass, diesel και ακτοπλοϊκά: Πώς θα δοθούν τα νέα μέτρα στήριξης ΠΙΝΑΚΕΣ
13:36 Τουρισμός για Όλους 2026: Έρχονται επιταγές έως 600 ευρώ – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα και ποιοι είναι οι δικαιούχοι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
