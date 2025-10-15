Β. Δάγκα από το «Αττικόν»: «Καταστολή για να μη φτάσουν τα αιτήματα των υγειονομικών στον πρωθυπουργό»

Παρούσα στη σημερινή κινητοποίηση υγειονομικών και φορέων των Δυτικών συνοικιών στο νοσοκομείο «Αττικόν» ήταν η βουλευτής του ΚΚΕ Βιβή Δάγκα, η οποία κατήγγειλε την αστυνομική παρέμβαση στη συγκέντρωση, υποστηρίζοντας πως στόχος ήταν να εμποδιστούν οι διαδηλωτές να μεταφέρουν τα αιτήματά τους στον πρωθυπουργό.

Β. Δάγκα από το «Αττικόν»: «Καταστολή για να μη φτάσουν τα αιτήματα των υγειονομικών στον πρωθυπουργό»
15 Οκτ. 2025 14:23
Pelop News

Η βουλευτής του ΚΚΕ και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, Βιβή Δάγκα, βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης στο νοσοκομείο «Αττικόν», στο πλευρό των υγειονομικών και των λαϊκών φορέων των Δυτικών συνοικιών που διαδήλωναν για τα προβλήματα στο σύστημα υγείας.

Σε δηλώσεις της, κατήγγειλε την «καταστολή» που, όπως υποστήριξε, ασκήθηκε σε βάρος της κινητοποίησης, με στόχο —όπως είπε— να αποτραπεί η μεταφορά των αιτημάτων των υγειονομικών και των κατοίκων στον πρωθυπουργό και τον υπουργό Υγείας, οι οποίοι βρίσκονταν στο νοσοκομείο για τα εγκαίνια νέων πτερύγων.

«Καταγγέλλουμε την καταστολή σε βάρος της κινητοποίησης των υγειονομικών εδώ στο Αττικόν, εκεί όπου το υπουργείο “Εμπορίου της Υγείας”, με την παρουσία του πρωθυπουργού, ετοιμάζει μία ακόμη φιέστα για να ανοίξουν –υποτίθεται– τις νέες πτέρυγες των ΤΕΠ», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Δάγκα.

Η βουλευτής του ΚΚΕ τόνισε πως «την ίδια ώρα που στο Αττικόν καταγράφονται καθημερινά 130 με 140 ράντζα και οι γιατροί και νοσηλευτές εργάζονται χωρίς ρεπό, η κυβέρνηση επιλέγει τον επικοινωνιακό εντυπωσιασμό αντί για ουσιαστικές λύσεις».

Κλείνοντας, επανέλαβε τη στήριξη του ΚΚΕ στα αιτήματα των εργαζομένων του νοσοκομείου:
«Θα είμαστε εδώ, στο πλευρό των υγειονομικών, των εργαζομένων και της νεολαίας, για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία, χωρίς επιχειρηματική δραστηριότητα», υπογράμμισε.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:11 Συνελήφθη με 11 δενδρύλλια κάνναβης σε γλάστρες ύψους 2,1 μέτρων!
17:08 Θέατρο Σκιών για Ενήλικες στο Θέατρο Act τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο
17:00 Αντιδράσεις στα Καλάβρυτα: Μαζεύουν υπογραφές για το Νοσοκομείο
16:53 Το Πακιστάν και το Αφγανιστάν ανακοίνωσαν προσωρινή εκεχειρία 48 ωρών
16:45 Ο Παναθηναϊκός διέψευσε το ενδιαφέρον για τον Ράφα Μπενίτεθ
16:32 Κρήτη: Ξεκινά η δίκη για εισαγωγή όπλων και 120.000 σφαιρών Καλάσνικοφ από την Αλβανία
16:20 ΔΝΤ για Ελλάδα: Πτώση χρέους στο 130,2% του ΑΕΠ το 2030
16:13 Κρήτη: Κινδύνευσε 14χρονος που λιποθύμησε στη θάλασσα
16:05 Ζάκυνθος: Χτύπησαν τον Πατρινό αστυνομικό διευθυντή μέσα σε μαγαζί
16:02 Θεσσαλονίκη: 82χρονος κατήγγειλε ότι τον γρονθοκόπησε γιατρός στη μέση του δρόμου
16:00 Η Νέα Αριστερά για την επίθεση στον Παναγιώτη Ρηγόπουλο
15:33 Επίθεση του κόμματος Κασσελάκη στον Ανδρέα Παναγιωτόπουλο – Για ποιο λόγο
15:25 Ο Νεκτάριος Φαρμάκης στις Βρυξέλλες για τις ανθρώπινες, βιώσιμες και συμμετοχικές κοινωνίες
15:18 Επιμελητήριο Αχαΐας:  Συνεχής δράση και θεσμική παρουσία για την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας στον τρίμηνο απολογισμό
15:09 Η αυθεντική εμπειρία Formula 1 στην Πάτρα την Κυριακή 19 Οκτωβρίου
15:06 50 Χρόνια Αχαϊκής Ιατρικής: Ιδιαίτερη εκδήλωση στο Συνεδριακό του Πανεπιστημίου Πατρών ΦΩΤΟ
15:01 Μέση λύση ή νέα σύγκρουση; Τι σχεδιάζει το Μαξίμου για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, τι θα γίνει με τα γραμμένα ονόματα
15:01 ΕΚΟ: Στα 1,09€ / λίτρο το Πετρέλαιο Θέρμανσης, η χαμηλότερη τιμή εκκίνησης των τελευταίων ετών
14:57 Ενημερωτική Εκδήλωση του Κέντρου Μαστού της Ολύμπιον Γενικής Κλινικής Πάτρας «Διεπιστημονική Προσέγγιση του Καρκίνου του Μαστού: Πρόληψη – Θεραπεία – Αποκατάσταση»
14:56 Σφοδρή αντιπαράθεση Κεραμέως – Κουτσούμπα στη Βουλή: «Δεν θα παρανομήσω» – «Το γνωστό μαγνητοφωνάκι που βγάζει»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ