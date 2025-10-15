Β. Δάγκα από το «Αττικόν»: «Καταστολή για να μη φτάσουν τα αιτήματα των υγειονομικών στον πρωθυπουργό»

Η βουλευτής του ΚΚΕ και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, Βιβή Δάγκα, βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης στο νοσοκομείο «Αττικόν», στο πλευρό των υγειονομικών και των λαϊκών φορέων των Δυτικών συνοικιών που διαδήλωναν για τα προβλήματα στο σύστημα υγείας.

Σε δηλώσεις της, κατήγγειλε την «καταστολή» που, όπως υποστήριξε, ασκήθηκε σε βάρος της κινητοποίησης, με στόχο —όπως είπε— να αποτραπεί η μεταφορά των αιτημάτων των υγειονομικών και των κατοίκων στον πρωθυπουργό και τον υπουργό Υγείας, οι οποίοι βρίσκονταν στο νοσοκομείο για τα εγκαίνια νέων πτερύγων.

«Καταγγέλλουμε την καταστολή σε βάρος της κινητοποίησης των υγειονομικών εδώ στο Αττικόν, εκεί όπου το υπουργείο “Εμπορίου της Υγείας”, με την παρουσία του πρωθυπουργού, ετοιμάζει μία ακόμη φιέστα για να ανοίξουν –υποτίθεται– τις νέες πτέρυγες των ΤΕΠ», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Δάγκα.

Η βουλευτής του ΚΚΕ τόνισε πως «την ίδια ώρα που στο Αττικόν καταγράφονται καθημερινά 130 με 140 ράντζα και οι γιατροί και νοσηλευτές εργάζονται χωρίς ρεπό, η κυβέρνηση επιλέγει τον επικοινωνιακό εντυπωσιασμό αντί για ουσιαστικές λύσεις».

Κλείνοντας, επανέλαβε τη στήριξη του ΚΚΕ στα αιτήματα των εργαζομένων του νοσοκομείου:

«Θα είμαστε εδώ, στο πλευρό των υγειονομικών, των εργαζομένων και της νεολαίας, για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία, χωρίς επιχειρηματική δραστηριότητα», υπογράμμισε.

