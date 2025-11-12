Β’ Κατηγορία: «Τεσσάρα» για τη Θύελλα Αιγίου

Με τέσσερα γκολ στο β’ ημίχρονο, η Θύελλα Αιγίου καθάρισε το ντέρμπι με την ΑΕ Αιγίου σε εξ αναβολής παιχνίδι της 6ης αγωνιστικής του Β’ Ομίλου της Β’ Κατηγορίας.

Τα γκολ των νικητών σημείωσαν οι Μητρόπουλος 58′, Δημόπουλος 66′, Μπάσα 83′ και Σωτηρόπουλος 90+.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Θύελλα Αιγ. 6 23-4 16 Παν./Αχιλλέας 6 14-9 13 Δαβουρλής 6 11-6 13 ΑΕ Αιγίου 5 9-5 12 Πάτρα 2005 5 11-7 11 Αργυρά 6 14-13 9 Αίας Π. 6 9-8 9 Αστέρας Λ. 6 7-6 9 Αετός Ρ. 5 9-13 6 ΑΕ Αρόης 6 7-11 6 Καλάβρυτα 5 3-6 4 Αβυθος 6 8-19 3 Αχιλλέας Καμ. 6 6-13 2 Ολυμπιακός Π. 6 7-18 1

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



