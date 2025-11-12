Β’ Κατηγορία: «Τεσσάρα» για τη Θύελλα Αιγίου
Δεν είχαν προβλήματα οι γηπεδούχοι στο β’ ημίχρονο να πάρουν το παιχνίδι
Με τέσσερα γκολ στο β’ ημίχρονο, η Θύελλα Αιγίου καθάρισε το ντέρμπι με την ΑΕ Αιγίου σε εξ αναβολής παιχνίδι της 6ης αγωνιστικής του Β’ Ομίλου της Β’ Κατηγορίας.
Τα γκολ των νικητών σημείωσαν οι Μητρόπουλος 58′, Δημόπουλος 66′, Μπάσα 83′ και Σωτηρόπουλος 90+.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
|Θύελλα Αιγ.
|6
|23-4
|16
|Παν./Αχιλλέας
|6
|14-9
|13
|Δαβουρλής
|6
|11-6
|13
|ΑΕ Αιγίου
|5
|9-5
|12
|Πάτρα 2005
|5
|11-7
|11
|Αργυρά
|6
|14-13
|9
|Αίας Π.
|6
|9-8
|9
|Αστέρας Λ.
|6
|7-6
|9
|Αετός Ρ.
|5
|9-13
|6
|ΑΕ Αρόης
|6
|7-11
|6
|Καλάβρυτα
|5
|3-6
|4
|Αβυθος
|6
|8-19
|3
|Αχιλλέας Καμ.
|6
|6-13
|2
|Ολυμπιακός Π.
|6
|7-18
|1
