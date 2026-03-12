«Βάλε τον να παίξει, να φάει το μικρόβιο»: Ο διάλογος-φωτιά που ξεσκέπασε το κύκλωμα τζόγου

Το φως της δημοσιότητας βλέπουν συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για το κύκλωμα παράνομου τζόγου που εξαρθρώθηκε, αποκαλύπτοντας τον τρόπο με τον οποίο, σύμφωνα με τις Αρχές, λειτουργούσε ένα καλά οργανωμένο δίκτυο με παρουσία σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και με παράνομα κέρδη που υπολογίζονται σε περίπου 16 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε οκτώ χρόνια.

Η υπόθεση αφορά μια εκτεταμένη εγκληματική δραστηριότητα που, κατά τις αστυνομικές εκτιμήσεις, στηριζόταν σε πυραμιδοειδή δομή, με χρήση παράνομων ηλεκτρονικών πλατφορμών και καταστημάτων-βιτρίνα σε πολλές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται πρόσωπα που φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο στην οργάνωση, καθώς και πρόσωπα που συνδέονται με την τεχνική υποστήριξη και τη λειτουργία του συστήματος. Οι δημόσιες πηγές συμφωνούν για τα εκτιμώμενα κέρδη και τη δομή, αλλά υπάρχει απόκλιση στον συνολικό αριθμό των συλληφθέντων, καθώς άλλες αναφορές μιλούν για 17 και άλλες για 35.

Ιδιαίτερο βάρος δίνουν οι ερευνητές σε μία τηλεφωνική συνομιλία ανάμεσα σε διαχειριστή λογισμικού και εκμεταλλευτή καταστήματος. Σύμφωνα με το περιεχόμενο που δημοσιοποιήθηκε, ο πρώτος δίνει κατευθύνσεις για το πώς θα πρέπει να λειτουργούν τα παιχνίδια ώστε να προσελκύεται περισσότερος κόσμος και να δημιουργείται μεγαλύτερη εξάρτηση στους παίκτες. Στο επίμαχο απόσπασμα, ο διαχειριστής περιγράφει ουσιαστικά την ανάγκη να αφήνονται οι παίκτες να κερδίζουν και να χάνουν ελεύθερα, έτσι ώστε να «μπουν» περισσότερο στο παιχνίδι και να επιστρέφουν. Πρόκειται για ισχυρισμούς που αποδίδονται στη δικογραφία και στις απομαγνητοφωνήσεις των Αρχών.

Από τη συνομιλία προκύπτει, κατά τις Αρχές, μια ωμή επιχειρησιακή λογική: να λειτουργεί το σύστημα με τέτοιο τρόπο ώστε ο παίκτης να παραμένει ενεργός, να δοκιμάζει ξανά και ξανά και τελικά να εγκλωβίζεται πιο βαθιά στη διαδικασία. Οι διάλογοι θεωρούνται κρίσιμοι, καθώς φέρονται να αποτυπώνουν όχι μόνο τη λειτουργία του κυκλώματος αλλά και τον τρόπο με τον οποίο επιχειρούσε να μετατρέπει τη συμμετοχή στον παράνομο τζόγο σε σταθερή συνήθεια. Αυτή η ερμηνεία βασίζεται στο περιεχόμενο των διαλόγων όπως παρουσιάζεται σε δημοσιεύματα και δεν συνιστά δικαστική κρίση.

Η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει ισχυρό αποτύπωμα, καθώς συνδέεται με ένα οργανωμένο σύστημα παράνομου στοιχηματισμού και ηλεκτρονικών παιχνιδιών που, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, λειτούργησε επί χρόνια με μεγάλη γεωγραφική διασπορά και σημαντική οικονομική απόδοση για τα μέλη του. Το εύρος της δραστηριότητας και οι διάλογοι που έρχονται πλέον στο φως προσθέτουν μία ακόμη διάσταση στην έρευνα, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί με έμφαση τόσο στις ροές χρήματος όσο και στον ακριβή ρόλο κάθε εμπλεκομένου.

