Βαλένθια: Διαδήλωση έναν χρόνο μετά τις φονικές πλημμύρες με τους 229 νεκρούς

Πολλές εκατοντάδες διαδηλωτές άρχισαν να συγκεντρώνονται αργά το απόγευμα του Σαββάτου στο κέντρο της Βαλένθια, για να τιμήσουν τη μνήμη των θυμάτων από τις φονικές πλημμύρες του Οκτωβρίου του 2024 και να διαμαρτυρηθούν για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν οι Αρχές την καταστροφή.

Ορισμένοι διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ με τη λέξη «Δικαιοσύνη», ανέφερε ένας δημοσιογράφος του AFP που βρισκόταν στο σημείο.

Η διαδήλωση οργανώθηκε έναν χρόνο μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που στοίχισαν τη ζωή σε 229 ανθρώπους στην περιφέρεια της Βαλένθια, στη χειρότερη καταστροφή αυτού του είδους στην Ισπανία εδώ και δεκαετίες.

Οι πληγέντες κατήγγειλαν τον τρόπο που οι Aρχές χειρίστηκαν την κατάσταση, υποστηρίζοντας ότι καθυστέρησαν να εκδώσουν προειδοποίηση για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και να στείλουν ομάδες διάσωσης.

Η κυβέρνηση υπό τους Σοσιαλιστές στη Μαδρίτη και η τοπική διοίκηση, που προέρχεται από τη Δεξιά, επιρρίπτουν τις ευθύνες η μία στην άλλη. Οι κάτοικοι ζητούν να λογοδοτήσει ο πρόεδρος της περιφέρειας, Κάρλος Μαθόν, κατηγορώντας τον ότι δεν προειδοποίησε εγκαίρως για τον κίνδυνο.

Οι ακριβείς ενέργειες του Μαθόν στις 29 Οκτωβρίου 2024 παραμένουν αντικείμενο έρευνας από τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης. Ο ίδιος έχει διαβεβαιώσει πολλές φορές ότι οι διαστάσεις των καιρικών φαινομένων δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν και επιρρίπτει την ευθύνη για τη διαχείριση της κατάστασης στην κυβέρνηση Σάντσεθ.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε στις αρχές του μήνα στην εφημερίδα El Pais, το 71% των κατοίκων της Βαλένθια θεωρούν ότι ο Μαθόν πρέπει να παραιτηθεί.

Την Τετάρτη, την ημέρα που συμπληρώνεται ένας χρόνος από την τραγωδία, θα γίνει τελετή στη Βαλένθια στη μνήμη των θυμάτων, παρουσία στου πρωθυπουργού Σάντσεθ και του βασιλιά της Ισπανίας Φελίπε Στ΄.

