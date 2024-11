Βαλένθια: Φόβοι για μεγάλο αριθμό νεκρών σε διώροφο υπόγειο πάρκινγκ εμπορικού κέντρου ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Τεράστια επιχείρηση σε εξέλιξη στο μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της Βαλένθια καθώς το υπόγειο πάρκινγκ του είναι πλημμυρισμένο, με πολλούς να φοβούνται πως μπορεί να έχει μετατραπεί σε «μαζικό τάφο» για δεκάδες κατοίκους της περιοχής.

Ο απολογισμός των νεκρών από το πέρασμα της κακοκαιρίας στην Ισπανία στις 29 Οκτωβρίου συνεχίζει να αυξάνεται. Μέχρι στιγμής, τα θύματα ανέρχονται σε 214. Σχεδόν όλοι τους (οι 210), έχουν εντοπιστεί στην κοινότητα της Βαλένθια, τρεις στην Καστίλη – Λα Μάντσα και ένας στην Μάλαγα.

Τώρα, προτεραιότητα των Αρχών είναι η έρευνα στα πλημμυρισμένα υπόγεια γκαράζ και εκατοντάδες στρατιώτες έχουν κληθεί να βοηθήσουν σε αυτό το έργο. Με βαριά μηχανήματα και ειδικές ομάδες από ειδικά συνεργεία, θα προσπαθήσουν να αντλήσουν τα νερά δύο μεγάλων χώρων στάθμευσης σε εμπορικά κέντρα στις πόλεις Αλντάια και Αλφαφάρ, προς αναζήτηση θυμάτων.

Οι εργασίες στο εμπορικό κέντρο Bonaire στην Αλντάια – ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα της χώρας ξεκίνησαν , χωρίς κανένας να ξέρει τι θα βρουν. Το ότι θα υπάρξουν πτώματα είναι σίγουρο. Το ερώτημα όμως είναι πόσα. Και ο φόβος είναι ότι μπορεί να πρόκειται για δεκάδες.

🇪🇸#BREAKING: Here’s what the Bonaire shopping center in Aldaya, the largest in Valencia, looked like. Divers from the Military Emergency Unit (UME) accessed the 5,800-space parking lot, reporting an uncountable number of casualties. “It’s a cemetery,” sources close to ESdiario… pic.twitter.com/0G8543MlMi

— Breaking News (@PlanetReportHQ) November 4, 2024