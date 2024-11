Βαλένθια: Γυναίκα βρέθηκε ζωντανή μετά από 3 ημέρες εγκλωβισμένη σε αυτοκίνητο – Συνεχίζονται οι έρευνες ΒΙΝΤΕΟ

Δεν έχει τέλος ο εφιάλτης που ζουν στην Βαλένθια της Ισπανίας οι κάτοικοι και τα σωστικά συνεργεία που εξακολουθούν να ψάχνουν κάτω από τις πλημμυρισμένες εκτάσεις επιζώντες, με τους νεκρούς μέχρι τώρα να μετρούν περισσότερους από 210.

Ισπανία: Στους 207 οι νεκροί στη Βαλένθια, αγωνία για τους αγνοούμενους, νέος συναγερμός για πλημμύρες στο νότο

Συγκινητική είναι η ανταπόκριση των εθελοντών που καταφθάνουν για βοήθεια από κάθε γωνιά της Ισπανίας και περπατούν χιλιόμετρα μέσα στις λάσπες για να προσεγγίσουν τις πλημμυρισμένες εκτάσεις. 10.000 στρατιώτες συνδράμουν στις έρευνες και τους πληγέντες.

Βίντεο: Η πόλη Παϊπόρτα καλυμμένη με λάσπη και συντρίμμια

Flying over Paiporta, this footage shows the town covered in mud and debris scattered everywhere.

Spain floods latest: https://t.co/PwF02eZlpM pic.twitter.com/gNVOeIuaW8

— Sky News (@SkyNews) November 2, 2024