Βαλτική: Από τη Ρωσία είχε ξεκινήσει το υπό έρευνα για σαμποτάζ στα υποθαλάσσια καλώδια κινεζικό πλοίο ΦΩΤΟ

Σε εξέλιξη το νέο θρίλερ στη Βαλτική, το οποίο ξεκίνησε όταν διαπιστώθηκε πως υποθαλάσσια τηλεπικοινωνιακά καλώδια που συνδέουν τη Φινλανδία με τη Γερμανία και τη Σουηδία με τη Λιθουανία, υπέστησαν ζημιές.

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους έκανε χθες ξεκάθαρα λόγο για «πιθανό σαμποτάζ», ξεκαθαρίζοντας πως οι ζημιές στα καλώδια αυτά «δεν μπορεί να προκλήθηκαν κατά λάθος». Και τα λεγόμενα του Γερμανού υπουργού ενίσχυσε, λίγη ώρα αργότερα, η πληροφορία για ένα κινεζικό πλοίο, το οποίο, όπως διαπιστώθηκε, έπλεε στα σημεία που καταγράφηκαν οι ζημιές, έχοντας αποπλεύσει από ρωσικό λιμάνι μέσα στο σαββατοκύριακο, ενώ φέρεται να έχει και καπετάνιο ρωσικής υπηκοότητας.

BREAKING:

The Chinese vessel Yi Peng 3 has been chased, intercepted, and boarded by Danish Navy vessel Y311 Søløven after the Chinese vessel destroyed 2 undersea telecom cables linking Finland-Germany and Sweden-Lithuania.

The vessel sailed from Russia & the captain is Russian pic.twitter.com/gRJ3rxobBC

— Visegrád 24 (@visegrad24) November 20, 2024