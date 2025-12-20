Βάνα Αϊβαλιώτη: Η Πατρινή που έγινε Ινκας – Υψωσε τη γαλανόλευκη στην έρημο του Περού

Για πολλούς, με το άκουσμα της λέξης «Περού», ο νους ταξιδεύει στους Ινκας και στα παγκοσμίως διάσημα ερείπια του Μάτσου Πίτσου ή στην ατελείωτη βιοποικιλότητα του τροπικού δάσους του Αμαζονίου. Ωστόσο, η χώρα φημίζεται και για κάτι ακόμη: τους εξαιρετικά απαιτητικούς μαραθωνίους της.

Το Περού φιλοξενεί τα τελευταία χρόνια έναν από τους δυσκολότερους υπερμαραθωνίους στον κόσμο, τον «Marathon des Sables-Peru», έναν αγώνα πέρα από κάθε όριο ανθρώπινης αντοχής. Οι συμμετέχοντες καλούνται να αναμετρηθούν με την απεραντοσύνη της ερήμου και να διανύσουν συνολικά 120 χιλιόμετρα κάτω από αφόρητες συνθήκες ζέστης.

Στον φετινό αγώνα, που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες, ξεχώρισε η μοναδική Ελληνίδα συμμετέχουσα: Η Πατρινή Βάνα Αϊβαλιώτη. Αν και φοροτεχνικός στο επάγγελμα, αγαπά τις μεγάλες προκλήσεις και τον απαιτητικό κόσμο των υπεραποστάσεων.

Η Βάνα Αϊβαλιώτη, όχι μόνο κατάφερε να αντεπεξέλθει στις σκληρές συνθήκες του αγώνα, αλλά τερμάτισε και στην ιδιαίτερα τιμητική 21η θέση, ανάμεσα σε 320 δρομείς από 160 διαφορετικές χώρες που ολοκλήρωσαν την απαιτητική διαδρομή.

Πρόκειται για έναν αγώνα στην έρημο, όπου το 60% της διαδρομής καλύπτεται από άμμο με βάθος 4-5 εκατοστών και το υπόλοιπο 40% από εξαιρετικά μαλακή άμμο βάθους έως και 30-40 εκατοστά. Ο αγώνας εξελίχθηκε σε τρία στάδια: 27 χιλιόμετρα την πρώτη ημέρα, 31, 45 και 60 χιλιόμετρα τη δεύτερη και 27 χιλιόμετρα την τρίτη.

Η εφημερίδα «Πελοπόννησος» εντόπισε τη μοναδική Ελληνίδα συμμετέχουσα και μίλησε μαζί της για την εμπειρία της και για το πώς γεννήθηκε η ιδέα να συμμετάσχει σε έναν τέτοιο μαραθώνιο στο μακρινό Περού.

«Η ιδέα υπήρχε στο μυαλό μου ήδη από το 2017. Η διοργάνωση ξεκίνησε το 2015 και πραγματοποιείται κάθε τέσσερα χρόνια, σε διαφορετικές ηπείρους – στην Ευρώπη, την Αφρική και την Ασία. Περιλαμβάνει υπερμαραθωνίους 70, 100, 120 και 250 χιλιομέτρων, με συνθήκες επιβίωσης. Είναι ιδιαίτερα δημοφιλής σε όσους αγαπούν τις υπεραποστάσεις κι αναζητούν μεγάλες προκλήσεις στη ζωή τους» εξομολογήθηκε η Βάνα Αϊβαλιώτη.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την προετοιμασία και τις δυσκολίες, σημείωσε τα εξής: «Ταξίδεψα στο Περού δύο ημέρες νωρίτερα, ώστε να εγκλιματιστώ στις καιρικές συνθήκες. Η εκκίνηση γινόταν στις 4 τα ξημερώματα και ο τερματισμός εξαρτιόταν από τις δυνάμεις του καθενός, σε διαφορετικά σημεία. Επρεπε να έχουμε μαζί μας όλη την τροφή και τον εξοπλισμό μας: υπνόσακο, νερό, ρούχα, καπέλο, αντηλιακό».

Ο μαραθώνιος διαρκεί πέντε ημέρες και κάθε αθλητής οφείλει να μεταφέρει στον σάκο του τροφή γι΄ αυτήν την περίοδο, ενώ η διαμονή γίνεται σε σκηνές. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, καταναλώνεις αποκλειστικά ό,τι έχεις υπολογίσει και κουβαλάς. Η διοργάνωση ήταν άψογη, με συνεχή εντοπισμό μέσω GPS. Η υποστήριξη ήταν εξαιρετικά οργανωμένη, με περίπου 90 γιατρούς και 70 εθελοντές διαφόρων ειδικοτήτων. Η διοργάνωση παρείχε μόνο 5 λίτρα νερού ημερησίως. Η διαμονή γινόταν σε σκηνές στην έρημο Ica, δίπλα από τον Ειρηνικό Ωκεανό. Τη νύχτα η θερμοκρασία έπεφτε στους 2-3 βαθμούς, με έντονο αέρα από τον ωκεανό, ενώ το πρωί έφτανε τους 25 βαθμούς, με εκτυφλωτική ηλιοφάνεια σε ανοιχτό τοπίο.

«ΨΗΛΑ Η ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΗ»

Ο τερματισμός σε έναν μαραθώνιο επιβίωσης αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία για την πατρινή μαραθωνοδρόμο, καθώς, όπως προαναφέραμε, ήταν η μοναδική Ελληνίδα που συμμετείχε. «Ημουν η μόνη Ελληνίδα που έχει συμμετάσχει ποτέ στον συγκεκριμένο αγώνα. Η γαλανόλευκη ήταν στη σκηνή μου από την πρώτη μέρα και σε κάθε τερματισμό τη σήκωνα ψηλά» σημείωσε στην «Π».

Κλείνοντας, πρόσθεσε με χαμόγελο τα εξής: «Οταν τερμάτισα, ο διοργανωτής με ρώτησε αν απόλαυσα την καλύτερη θέα στον κόσμο, τρέχοντας δίπλα στον ωκεανό. Του απάντησα πως αυτή ήταν η δεύτερη καλύτερη θέα – η καλύτερη είναι από τα ελληνικά νησιά. Μου απάντησε απλώς: ”Ελληνες…”».

