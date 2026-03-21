Βάνα Μπάρμπα: Η εξομολόγηση για την εμμηνόπαυση και τα χρόνια που τη δοκίμασαν

Η Βάνα Μπάρμπα μίλησε ανοιχτά για τις σωματικές και ψυχολογικές αλλαγές που βίωσε στην εμμηνόπαυση, περιγράφοντας μια δύσκολη περίοδο που, όπως είπε, επηρέασε τη διάθεσή της, την εικόνα που είχε για τον εαυτό της και την καθημερινότητά της.

21 Μαρ. 2026 14:45
Pelop News

Η Βάνα Μπάρμπα μοιράστηκε δημόσια την εμπειρία της από την εμμηνόπαυση, εξηγώντας πως δεν ήταν προετοιμασμένη για τις αλλαγές που έφερε αυτή η φάση στη ζωή της, ούτε σε σωματικό ούτε σε ψυχολογικό επίπεδο. Όπως είπε, χρειάστηκε χρόνος για να καταλάβει τι πραγματικά της συνέβαινε, καθώς αρχικά απέδιδε την κατάστασή της σε άλλες δύσκολες εμπειρίες που είχε περάσει.

Μιλώντας στην εκπομπή «Ζω Καλά», η ηθοποιός ανέφερε ότι βίωσε κατάθλιψη, αλλαγές στα κιλά της και μεγάλη απόσταση από τον ερωτισμό, τονίζοντας πως δεν είχε γνώση για το πόσο βαθιά μπορεί να επηρεάσει μια γυναίκα η εμμηνόπαυση. Όπως εξήγησε, για ένα διάστημα πίστευε ότι όλα αυτά συνδέονταν μόνο με προσωπικές απώλειες και σοβαρές περιπέτειες υγείας που είχε ζήσει.

 

Μια περίοδος που κράτησε χρόνια

Η ίδια περιέγραψε αυτή τη φάση ως μια δύσκολη επταετία, κατά την οποία ήρθε αντιμέτωπη με έντονη εφίδρωση, έλλειψη διάθεσης, απομάκρυνση από τις σχέσεις και βαθιά παραίτηση από την εικόνα της. Όπως είπε, υπήρξαν στιγμές που δεν ήθελε ούτε να φροντίσει τον εαυτό της, ενώ παραδέχθηκε πως έφτασε να νιώθει πλήρη εγκατάλειψη.

Η Βάνα Μπάρμπα σημείωσε ακόμη ότι η ζωή της άλλαξε όταν απευθύνθηκε σε ειδικό, υπογραμμίζοντας έτσι πόσο σημαντική είναι η σωστή ενημέρωση και η κατάλληλη ιατρική καθοδήγηση σε μια τόσο απαιτητική περίοδο για πολλές γυναίκες.

 

