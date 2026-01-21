Βανδαλισμοί στο Α. Πεπανός: «Οι υπαίτιοι θα πληρώσουν τις ζημιές»

Με άμεσες ενέργειες η Επιτροπή Διοίκησης του ΠΕΑΚ Πάτρας, όχι μόνο καταδίκασε, αλλά προέβη και στις προβλεπόμενες ενέργειες (και με νομική υπόσταση) σε βάρος εκείνων που το περασμένο Σάββατο βανδάλισαν τις εγκαταστάσεις του Κολυμβητηρίου «Α. Πεπανός» στη διάρκεια προγραμματισμένου αγώνα υδατοσφαίρισης.

Επρόκειτο για ομάδα οπαδών φιλοξενούμενης ομάδας, οι οποίοι προκάλεσαν ζημιές στον εξωτερικό χώρο της εγκατάστασης, κυρίως με την αναγραφή συνθημάτων.

Διέπραξαν δηλαδή αδικήματα που παραβιάζουν κατάφωρα τον Νόμο και ενήργησαν μη συμμορφούμενοι με την αθλητική ιδέα ρίχνοντας υλικό μίσους στα «σιλό» του χουλιγκανισμού και της οπαδικής τοξικότητας.

Ήδη όπως προβλέπεται η Επιτροπή Διοίκησης θα ζητήσει από την ομάδα στην οποία οι συγκεκριμένοι ανήκουν να αναλάβει το κόστος της αποκατάστασης των ζημιών, όπως άλλωστε έχει δικαίωμα βάσει των κείμενων νομικών διατάξεων.

Στην περίπτωση που η απάντηση είναι αρνητική τότε θα ενεργοποιηθούν όλα τα ένδικα αστικά μέτρα, έτσι ώστε τα συγκεκριμένα κόστη να βεβαιωθούν στους υπαίτιους, εν προκειμένω στον ΑΦΜ του Συλλόγου.

Το μήνυμά μας είναι ξεκάθαρο: Η περιουσία των Ελλήνων φορολογουμένων θα προστατευτεί με κάθε τρόπο, έως ότου ακόμη και αυτές οι ισχνές μειοψηφίες πάψουν να την θεωρούν ιδιοκτησία τους.

Καθίσταται τέλος σαφές, ότι σε τέτοιες περιπτώσεις τα Σωματεία έχουν συνυπευθυνότητα η οποία δεν αποτελεί άγραφο χαρτί, αλλά ουσία στην κοινή προσπάθεια σεβασμού της αθλητικής άμιλλας και της προστασίας των εγκαταστάσεων του Κράτους.

