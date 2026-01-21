«Βάνδαλος» μαθητής, έκαψε σχολεία: Δικογραφία για εμπρησμό, κλοπη, φθορά και βία

Ελεύθερος αφέθηκε, μετά την απολογία του ενώπιον του εισαγγελέα, ο ανήλικος μαθητής που κατηγορείται για τον εμπρησμό και τις εκτεταμένες φθορές σε σχολικές μονάδες της Ιτέας. Πρόκειται για παιδί που σε λίγες ημέρες συμπληρώνει το 15ο έτος της ηλικίας του και σύμφωνα με τις Αρχές είναι γιος ιερέα. Παρά τη σοβαρότητα των πράξεων που του αποδίδονται, κρίθηκε ότι δεν συντρέχουν λόγοι για την περαιτέρω κράτησή του, λόγω του νεαρού της ηλικίας του, με την υπόθεση ωστόσο να παραμένει ανοιχτή και να διερευνάται σε βάθος.

Ο ανήλικος φέρεται να προχώρησε σε δύο διαδοχικά περιστατικά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία και σοβαρές ζημιές σε σχολικές εγκαταστάσεις. Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν εισήλθε στο Γυμνάσιο της Ιτέας και έβαλε φωτιά σε χώρους του σχολείου. Από τον εμπρησμό προκλήθηκαν φθορές σε γραφεία, θρανία, βιβλιοθήκες αλλά και σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, με τις ζημιές να κρίνονται σημαντικές και να απαιτούν άμεσες παρεμβάσεις για την αποκατάστασή τους.

Λίγες ώρες αργότερα και συγκεκριμένα τα ξημερώματα της Δευτέρας, ακολούθησε δεύτερο περιστατικό. Ο ανήλικος φέρεται να εισέβαλε αυτή τη φορά στο λύκειο της περιοχής, όπου προκάλεσε νέες φθορές στις εγκαταστάσεις. Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, αφαίρεσε ένα φορητό υπολογιστή, ένα κομπιουτεράκι, εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και το χρηματικό ποσό των 20 ευρώ από το κυλικείο του σχολείου.

Η δράση του δεν περιορίστηκε μόνο σε βανδαλισμούς και κλοπές. Κατά τον εντοπισμό και τη σύλληψή του από αστυνομικούς, φέρεται να αντιστάθηκε, προσπαθώντας να διαφύγει, ενώ σύμφωνα με τις Αρχές προκάλεσε και νέες φθορές σε σχολικό συγκρότημα την ώρα της επέμβασης των αστυνομικών. Το περιστατικό αυτό οδήγησε στην προσθήκη επιπλέον κατηγοριών για τον ανήλικο. Σε βάρος του 15χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό, κλοπή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων. Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς του, κατηγορούμενοι για παραμέληση ανηλίκου. Και οι δύο οδηγήθηκαν στις αρμόδιες αρχές, ωστόσο αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή του εισαγγελέα, χωρίς την επιβολή περιοριστικών όρων.

Την προανάκριση για την υπόθεση ανέλαβαν μεθοδικά οι αστυνομικές υπηρεσίες της περιοχής, οι οποίες συνέλεξαν στοιχεία, μαρτυρίες και υλικό που φέρεται να συνδέει τον ανήλικο με τα δύο περιστατικά. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αμφισσας, όπου και παρουσιάστηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία, τόσο για τη σοβαρότητα των πράξεων όσο και για την ηλικία του φερόμενου δράστη. Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν όλα τα δεδομένα, ενώ αναμένονται οι επόμενες δικαστικές εξελίξεις που θα καθορίσουν την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



